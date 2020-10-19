林鄭自誇被挖角冇辭職有承擔：我問心無愧 所有工作都為國家好

特首林鄭月娥被轟假藉陳同佳案，強行修例擬將港人「送中」，觸發200萬人上街和持續逾年的街頭抗爭，甚至被美國制裁，但仍然堅拒成立獨立調查委員會撤查警暴，包庇濫暴警。另一方面，她亦堅拒封關，引爆一波又一波的疫情，令中小企陪葬。她接受《商報》專訪時自誇曾被挖角，但無辭職，認為自己有承擔，又謂「所有工作都為國家好，我問心無愧」。

她透露，這些年來曾有「出面人招手」希望她「跳槽」，但她仍然堅持做公務，明言「這是承擔」。她直言依靠「問心無愧」四個字，渡過工作上的打擊和波折：「我所有事都是為香港好。甚至近年工作為國家好，都是問心無愧，會繼續做；人家認同不認同，沒有大關係；繼續問心無愧，繼續盡力做！」

面對外界一直批評，仍然不為所動。林鄭在訪問中透露自己的應對策略：「為何要分配時間、花時間，去看、去聽、去不開心？不如不看、不聽。」她笑言，自己已做到「百毒不侵」，「怎樣罵我都影響不到我的工作」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！