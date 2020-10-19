學者：港激發全球抗專政

【本報訊】泰國示威浪潮不少地方有香港抗爭運動的影子。美國有歷史學者認為，香港抗爭運動已改變世界，去年反送中運動強調的「如水」（be water）精神，前所未有令全球多處對抗專政的力量遍地開花。

美國加州大學歐文分校歷史學教授華志堅（Jeffrey Wasserstrom）昨在《日本經濟新聞》撰文指，香港抗爭者2014年和去年發起大規模運動，都未能推進民主進程，但從白羅斯明斯克、美國明尼蘇達州、黎巴嫩貝魯特及泰國曼谷的示威者表達訴求的方式可見，香港抗爭顯然鼓舞和影響全球各地對抗專制政權的獨特抗爭。

滅催淚彈等戰略遍地開花

他指1989年六四事件抗爭者遭血腥鎮壓，未成功爭取他們渴望的自由，但仍影響幾代人，包括香港抗爭者。2014年雨傘運動國際矚目，即使未成功爭取普選，但去年再吸引群眾走上街頭，由反送中演變成對抗政權打壓和警暴的抗爭，持續更長時間及更引令全球注目。《逃犯條例》修訂終被撤回。

雖然北京實施港版國安法令異見人士更易被送中，同時取消立法會選舉、限制港人遊行集會權利，警權繼續不受制約。但華志堅認為，香港抗爭為全球帶來前所未有影響，難以考究示威者戰略和組織手法起源，相信是香港年輕人從不同地方借鑑，但其所發揮的創意令抗爭方式變得獨特，如用不同工具應對催淚彈，及以用社交平台組織無大台行動等，而在泰國示威者用傘及舉手機亮燈的行為，都有借鑑香港抗爭的影子。