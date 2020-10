投訴水炮濫射清真寺1年無果 毛漢：唔通警方乜都無做錯？

近年警方經常「揚威」國際,去年10月中以藍色水炮射清真寺一幕網絡廣傳,包括印度協會前主席毛漢褚簡寧(Mohan Chugani)全身染藍畫面。毛漢其後到警署投訴,惟事隔一年,案件卻如陷入黑洞未有結果。曾形容中水炮或是天意促使自己反映民間實況,他至今仍堅持要成立獨立調查委員會,這一年常與不同陣營人士溝通,土生土長70多年,他強調自己非藍或黃,只是希望香港變回一個令年輕人有未來的地方,原因很簡單,「我梗係關心我屋企」。

事隔一年 後遺未斷

毛漢家住尖沙嘴,是著名傳媒人褚簡寧(Michael Chugani)的兄長。去年10月20日九龍大遊行,警方出動水炮車沿彌敦道推進期間,多次向清真寺發射具刺激性藍色水炮,毛漢當時在寺前與友人寒暄亦慘被染藍。事發後有巿民自發到場清潔,警方罕有在Facebook專頁聲稱「誤中」清真寺。訪問當日重返現場,毛漢示範當時背向水炮,如何用力緊握欄杆以免跌倒,「醫生同我講,好彩你無(正面)對住佢,如果唔係眼珠都甩埋;中咗時成身好似着咗火,又睇唔到嘢,成粒鐘都睇唔到。」

水炮之痛,後遺未斷。至今雙腳仍要天天塗藥膏,視力變差要繼續覆診,他坦言初期會改道而行,例如轉乘其他巴士路線,「唔想行過呢度,而家好似好正常,但一見到有班差佬企喺地鐵外拎住槍,個畫面會重現。」時間尚算將創傷沖淡一點,現時他已不怕再行經此處,看到警員巡邏時亦不會擔心,「有時佢哋都認得我,咁而家佢哋都知我唔係示威者。」

稱警是否有錯已很清晰:

如果唔係,特首、一哥就唔會同我道歉

投訴一年未果,初時每隔數月收信指仍在調查,到今年8月26日恰巧生日那天收到「禮物」,警方來信指個案已提交監警會,但會方至今未有聯絡他。他強調只想追究一件事,就是自己一度被錯誤形容為示威者,「大家嘥咗成年時間,個結果係乜先得㗎?證據就畀晒你。」究竟警方發射水炮時有否做錯,他覺得事實已很清晰,「如果唔係,當日特首就唔會同我道歉,一哥都唔會同我道歉啦。」

去年沉澱過後,他曾指政府處理手法很有問題,沒有考慮被射中人士要如何治理等等,而且水劑成份至今未明,並指不可能不成立獨立調查委員會,而調查要全面、公平。不過,今年5月監警會公佈一份被批評為「撐警報告」的調查報告後,特首林鄭月娥公開表示不會成立獨立調查委員會。毛漢仍然認為,獨立調查是必要,無論是如何組成,只要有公信力,都會有很大幫助,「你話唔做調查,咁唔通成個警方乜都冇做錯,冚𠾴唥都係hero(英雄)?呢個係冇可能嘅事;後生仔你話犯法咪拉佢,但有冇重手咗呢?可能有,咁就公開查啦,獨立咁查。」

家中掛滿與歷任特首合照 獨欠林鄭

他指社會較一年前更為兩極,例如家中掛滿與歷屆特首合照卻獨缺林鄭,「Carrie我同佢有好多相,但係有時有朋友上嚟會問,Why did you take a picture with her?」他指和朋友見面並非為政治爭論,因此便沒有掛上合照,笑指:「例如我細佬上嚟見到(合照),佢第一個『媽』我呀!」

要修補關係,他認為當局要主動與年輕人溝通,畢竟未來屬於他們,「唔係我哋幾廿歲,始終令到香港青年失望或者要移民,都係對香港係無益。」在香港生活逾半個世紀,他說1997年臨近回歸時期,港人同樣非常擔心未來,他清楚記得6月30號晚大雨滂沱,「望住電視睇住落旗再升五星旗,我坐喺梳化度流眼淚,真係有!話無嗰個就呃你嘅。」回歸後數年好像一切如初,但慢慢便開始轉變,例如教育方針強調愛國等等,他覺得每個人都必會或應該愛國,但如果不喜歡國家的制度,人們會嘗試改變,而有些官員過份強調只會適得其反,「唔講好過講」,應順其自然。

回顧港英政府管治風格,他形容是將香港視為一個快樂大家庭,「當時人口5、600萬,中文有句餓你唔死,食你唔飽,但總之會照顧你,當時人哋窮都窮得好開心,但而家啲人窮係唔開心。」他認為有缺失了某種東西,亦可能是管治風格不同,現時即使在港印度人亦有考慮移民,「40幾50歲嗰啲,真係諗緊去美國或者其他亞洲國家,例如馬來西亞、菲律賓,最多人想去係新加坡。」

籲「中間派」站出來講真心話

不少家人已移民美國,但毛漢依然會留在香港,「我係香港人,我梗係關心我屋企。」他多次強調自己不是「黃或藍」,只是一心想香港好,呼籲更多「middle party(中間派)」站出來講真心說話,現時已是最適合時機,「Come on!Do something!得我一個講係無用。」這一年多接觸了年輕人,同時發現他們越來越有保留,不再如往日般暢所欲言。尤其是《國安法》實施後,74歲的他也會自我審查,但縱然前景不明朗,他仍然希望,香港可以變回一個令年輕人看到未來的地方,「Fear can rule,(但)我都話,你唔可以kill一個dream。」

