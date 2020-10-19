投訴水炮濫射清真寺1年無果 毛漢：唔通警方乜都無做錯？

近年警方經常「揚威」國際，去年10月中以藍色水炮射清真寺一幕網絡廣傳，包括印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）全身染藍畫面。毛漢其後到警署投訴，惟事隔一年，案件卻如陷入黑洞未有結果。曾形容中水炮或是天意促使自己反映民間實況，他至今仍堅持要成立獨立調查委員會，這一年常與不同陣營人士溝通，土生土長70多年，他強調自己非藍或黃，只是希望香港變回一個令年輕人有未來的地方，原因很簡單，「我梗係關心我屋企」。

事隔一年 後遺未斷

毛漢家住尖沙嘴，是著名傳媒人褚簡寧（Michael Chugani）的兄長。去年10月20日九龍大遊行，警方出動水炮車沿彌敦道推進期間，多次向清真寺發射具刺激性藍色水炮，毛漢當時在寺前與友人寒暄亦慘被染藍。事發後有巿民自發到場清潔，警方罕有在Facebook專頁聲稱「誤中」清真寺。訪問當日重返現場，毛漢示範當時背向水炮，如何用力緊握欄杆以免跌倒，「醫生同我講，好彩你無（正面）對住佢，如果唔係眼珠都甩埋；中咗時成身好似着咗火，又睇唔到嘢，成粒鐘都睇唔到。」

水炮之痛，後遺未斷。至今雙腳仍要天天塗藥膏，視力變差要繼續覆診，他坦言初期會改道而行，例如轉乘其他巴士路線，「唔想行過呢度，而家好似好正常，但一見到有班差佬企喺地鐵外拎住槍，個畫面會重現。」時間尚算將創傷沖淡一點，現時他已不怕再行經此處，看到警員巡邏時亦不會擔心，「有時佢哋都認得我，咁而家佢哋都知我唔係示威者。」

稱警是否有錯已很清晰：

如果唔係，特首、一哥就唔會同我道歉

投訴一年未果，初時每隔數月收信指仍在調查，到今年8月26日恰巧生日那天收到「禮物」，警方來信指個案已提交監警會，但會方至今未有聯絡他。他強調只想追究一件事，就是自己一度被錯誤形容為示威者，「大家嘥咗成年時間，個結果係乜先得㗎？證據就畀晒你。」究竟警方發射水炮時有否做錯，他覺得事實已很清晰，「如果唔係，當日特首就唔會同我道歉，一哥都唔會同我道歉啦。」

去年沉澱過後，他曾指政府處理手法很有問題，沒有考慮被射中人士要如何治理等等，而且水劑成份至今未明，並指不可能不成立獨立調查委員會，而調查要全面、公平。不過，今年5月監警會公佈一份被批評為「撐警報告」的調查報告後，特首林鄭月娥公開表示不會成立獨立調查委員會。毛漢仍然認為，獨立調查是必要，無論是如何組成，只要有公信力，都會有很大幫助，「你話唔做調查，咁唔通成個警方乜都冇做錯，冚𠾴唥都係hero（英雄）？呢個係冇可能嘅事；後生仔你話犯法咪拉佢，但有冇重手咗呢？可能有，咁就公開查啦，獨立咁查。」

家中掛滿與歷任特首合照 獨欠林鄭

他指社會較一年前更為兩極，例如家中掛滿與歷屆特首合照卻獨缺林鄭，「Carrie我同佢有好多相，但係有時有朋友上嚟會問，Why did you take a picture with her？」他指和朋友見面並非為政治爭論，因此便沒有掛上合照，笑指：「例如我細佬上嚟見到（合照），佢第一個『媽』我呀！」

要修補關係，他認為當局要主動與年輕人溝通，畢竟未來屬於他們，「唔係我哋幾廿歲，始終令到香港青年失望或者要移民，都係對香港係無益。」在香港生活逾半個世紀，他說1997年臨近回歸時期，港人同樣非常擔心未來，他清楚記得6月30號晚大雨滂沱，「望住電視睇住落旗再升五星旗，我坐喺梳化度流眼淚，真係有！話無嗰個就呃你嘅。」回歸後數年好像一切如初，但慢慢便開始轉變，例如教育方針強調愛國等等，他覺得每個人都必會或應該愛國，但如果不喜歡國家的制度，人們會嘗試改變，而有些官員過份強調只會適得其反，「唔講好過講」，應順其自然。

回顧港英政府管治風格，他形容是將香港視為一個快樂大家庭，「當時人口5、600萬，中文有句餓你唔死，食你唔飽，但總之會照顧你，當時人哋窮都窮得好開心，但而家啲人窮係唔開心。」他認為有缺失了某種東西，亦可能是管治風格不同，現時即使在港印度人亦有考慮移民，「40幾50歲嗰啲，真係諗緊去美國或者其他亞洲國家，例如馬來西亞、菲律賓，最多人想去係新加坡。」

籲「中間派」站出來講真心話

不少家人已移民美國，但毛漢依然會留在香港，「我係香港人，我梗係關心我屋企。」他多次強調自己不是「黃或藍」，只是一心想香港好，呼籲更多「middle party（中間派）」站出來講真心說話，現時已是最適合時機，「Come on！Do something！得我一個講係無用。」這一年多接觸了年輕人，同時發現他們越來越有保留，不再如往日般暢所欲言。尤其是《國安法》實施後，74歲的他也會自我審查，但縱然前景不明朗，他仍然希望，香港可以變回一個令年輕人看到未來的地方，「Fear can rule，（但）我都話，你唔可以kill一個dream。」

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