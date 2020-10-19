【對抗獨裁】

泰國反政府及王室特權示威在政府打壓下，抗爭者昨天連續第五日號召集會。網民在請願平台Change.org發起聯署，要求將泰王哇集拉隆功在德國列為不受歡迎人物，至昨晚有逾15萬人簽名。持續多月示威令泰國出現跟香港類似的兩代撕裂，父母支持君主制，不明白子女示威原因；年輕人則無法理解上一輩對國王的熱愛，堅持上街爭取改革。

請願平台Change.org要求德國列哇集拉隆功為不受歡迎人物的聯署中，指長期旅居德國的哇集拉隆功無視防疫規定隨意在泰德兩邊走，要求跟據《維也納外交關係公約》禁止泰王繼續在德國居留，獲約13萬聯署後，泰國數碼經濟及社會部上周五以涉嫌違反《電腦犯罪法》，下令國內所有互聯網供應商禁止用戶到訪聯署網頁；但網民呼籲「奶茶聯盟」代替不能到訪該網站的泰國人簽名，至昨晚有逾15萬人聯署。

長者震驚 賴網絡洗腦

哇集拉隆功2016年繼位後長期旅居德國，今年更被揭發在泰國爆發武漢肺炎疫情之際，偕妃嬪留在巴伐利亞阿爾卑斯山脈的四星級水療酒店居住，惹來外界批評。德國外長馬斯早前表明有關泰國的政治行為不應在德國領土進行，並「永遠反對在我們國家處理他國事務的賓客」。

持續多月的反政府示威，令泰國出現類似香港的兩代鴻溝，19歲的達奈是曼谷的法律系學生，他自今夏起每月都上街，加入要求改革君主制示威者行列。其父帕科恩是經常外出公幹的中產，兩人不同住，每次見面都會避談君主制話題，「有一次我批評國王後與他在車上爭拗，對我父親而言國王是不可動搖的。我問為甚麼？他說我太年輕無法理解。他很生氣，然後不跟我說話」。

帕科恩認為大學教師應對達奈的行為負責，「泰國社會有一群堅決反對王室的人，互聯網和社交媒體也在不斷湧入誤導訊息和假新聞，年輕人很快照單全收」。學生示威令帕科恩等老一輩泰國人震驚：「我生於蒲眉蓬國王統治時期，他為人民比為自己孩子做得更多。他生病時，我甘願離開這個世界換取令他更長壽，像我兒子的Z世代沒那種經驗。」

巴育允對話平息局面

達奈則無法理解父親對國王的感受：「他對君主制的熱愛使他蒙蔽雙眼，與他交談像跟一道牆說話，我希望父親能持開放態度，像他遇到其他問題時一樣。」他指母親也是王室支持者，雖不如父親般支持君主制亦沒有批評，但她認為抗議活動會失敗，因改革君主制太遙不可及，抗爭者無法做到。

反政府及王室特權示威浪潮踏入第五日，抗爭者以曼谷勝利紀念碑為主要抗議場地，大批示威者響應號召前往聚集，要求總理巴育下台，另有示威者在阿索克（Asoke）十字路口和其他省19個地點集會。組織昨日繼續採取流水策略，避免警方提前準備，呼籲示威者下午先在曼谷BTS車站及地鐵站準備，等待公佈集會地點。警方則關閉15個車站避免人群聚集。示威者集會持續到昨晚，政府發言人表示巴育關注示威，願意透過對話平息局面。

泰國《曼谷郵報》／英國廣播公司／路透社