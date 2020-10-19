警方偷步解封證物查閱兼檢取與案無關物品 《蘋果》要求法庭頒令禁制

警方今年8月大肆搜查將軍澳《蘋果日報》大樓，以牽涉國安法罪行和詐騙案為由檢走大批物件。壹傳媒早前入稟高等法院，要求取回新聞材料與涉及法律專業保密權的資料。惟壹傳媒其後得悉，原來警方在法庭未指示如何鑑定上述資料前，竟已開始檢閱內容，而且警方更利用國安法手令，檢取與國安法罪行無關的物品。《蘋果》今要求法庭頒令警方交回搜查令範圍以外的文件及資料。

《蘋果日報》總編輯羅偉光表示，要求法庭頒令，是希望警方交回搜查令範圍以外的文件及資料，對於警方在未獲法庭頒令前，偷步解封證物查閱，令人無法接受，感到極度憤怒。

警方今年8月10日出動200警力搜查報館，並揚言給予《蘋果》七天時間採取法律行動，否則警方便可檢閱搜獲物品。壹傳媒與《蘋果》總編輯羅偉光數日後接連入稟，要求警方交還新聞材料、受法律專業保密權保護的資料，以及與手令無關的物品。壹傳媒同時尋求法庭指示，包括如何鑑定物品性質。

不過，《蘋果》等原告早前收到警方於9月上旬呈交法庭誓章，赫然得悉警方似乎只封存了搜查當日《蘋果》一方即場申明享有法律保密權的物品，佔檢走物品總數約6份之1；至於其餘物品，包括新聞材料及與手令無關的物品，警方已經開始並且持續檢閱。《蘋果》律師於9月中去信警方要求停止，惟至今未獲回覆。

另一方面，《蘋果》等原告於8月21日從律政司收到警方搜報館時持有的法庭手令副本，始發現手令左上角註明是根據國安法第43條實施細則附表1而作出申請。《蘋果》諮詢法律意見後，認為相關手令應只限檢取與國安法罪行有關的物品；然而，手令內容除了容許警方搜查與危害國家安全罪行有關的物品外，還包括一般懷疑與串謀詐騙罪行有關的物品。而警方實際上檢走的物品，部份只與所謂的串謀詐騙罪名有關。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！