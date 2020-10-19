羅致光賴消防例礙建老人院

【本報訊】香港人口老化問題加劇，安老服務備受挑戰。勞福局長羅致光於網誌表示，現時處理安老院舍宿位不足遇上兩大問題，一是如何突破安老院只可設置於樓高24米以下的限制，二是如何鼓勵私人發展項目興建安老院。立法會議員張超雄狠批政府多年來以消防條例作為藉口，逃避院舍宿位不足的問題，「唔好再呃香港人話唔夠地喇」。

張超雄：點解唔修例配合

羅致光於網誌中表示，安老服務中最大的挑戰之一，是提供津助安老宿位，而現時政府正面對兩大問題：第一是如何突破安老院只可設置於樓高24米以下的限制，羅致光解釋，因24米的限制要求主要是基於消防安全考慮，將探討可行方案豁免限制；第二則是鼓勵私人發展項目興建安老院。

羅致光說，現時政府透過在賣地條款中加入興建安老院舍的要求，以及豁免發展商項目中安老院面積的地價，未來亦會重新考慮豁免安老院舍所佔的面積，計算於有關地積比率限制條款。

工黨立法會議員張超雄直斥，政府多年來以安全作為藉口逃避問題，歸根究柢仍是政府政策失誤，導致宿位不足的困境。張超雄坦言，相關樓高限制來自《消防條例》和《建築條例》，反問「點解唔去修改法例配合安老院舍發展？唔好再呃香港人話唔夠地喇」。

對於鼓勵私人發展項目興建安老院舍，張超雄認為，地產商「會蝕嘅嘢都唔會做」，因此政府應該採取更加積極的態度，除了繼續豁免興建安老院舍的地價之外，大可規定地產商發展住宅區時必須興建安老設施，藉以增加安老院舍的供應。