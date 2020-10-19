旺角大遊行9人非法集結罪成下午求情 官稱所有警員證人皆誠實可靠

去年8月3日網民發起旺角大遊行，追究警方濫權，逾12萬市民出席，至晚上演變成警民衝突，9人事後被控非法集結罪，其中一名16歲男生同時被控管有攻擊性武器。案件早前審結，裁判官鄭念慈今裁決指，所有警員證人皆誠實可靠，並憑呈堂片段及各被告當時的衣著和裝備，推論他們均為現場參與集結的示威者，裁定所有被告罪名成立。鄭官更強調，即使沒有證據顯示被告何時在現場出現或做出甚麼行為，但他們參與的集結必然為非法集結。案件押後至下午求情。

案件今在九龍城裁判法院裁決，9名被告依次為16歲蕭姓男生、16歲鄧姓男生、陳駿霆（18歲）、韓明恩（22歲）、廖智峯（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24 歲）、方施陽（20歲）及蘇澄怡（22歲）。控罪指他們於去年8月3日在彌敦道與亞皆老街交界與不知名人士參與非法集結。首被告另被控於同日同地管有攻擊性武器，即一支雷射筆。

裁判官鄭念慈裁決指，根據旺角警區副指揮官莫慶榮的證供，當日有數以千計的示威者在彌敦道一帶作出破壞及堵路行為，並以粗口辱罵及以雷射筆挑釁警方。若示威者並無作出擾亂社會的行為，彌敦道的商舖不會在晚上9點已關門。

當日在場的指揮官多次透過揚聲器向在場人士發出警告，指他們干犯非法集結，若不遵從警方指示，將被拘捕。鄭官接納警方的警告方式，認為示威者無視警方警告，仍然不願散去，警方才會作出拘捕。鄭官強調，即使沒有證據顯示被告何時在現場出現、或做出甚麼行為，但他們參與的集結必然屬非法集結。

官：警以武力制服被告合乎常理

至於首被告管有的雷射筆，鄭官指雷射筆發出激光能傷人；而管有攻擊性武器罪，毋須證明被告有否利用該物品傷害他人，而是可根據被告當時身處現場並帶有裝備，推論雷射筆是用作與人爭鬥並打算傷人，故裁定罪成。

對於兩名陳姓被告投訴拘捕時受傷，鄭官認為，警方在拘捕時必然要使用武力，合乎常理；其中若被告陳嘉汶真的在現場為示威者提供急救服務，根本不需要站在示威者當中，而是大可站在街道兩旁，故認為其行為明顯是為阻礙拘捕，斷定他是真正的示威者。至於伍姓被告自辯稱當時前往旺角購買遊戲卡，鄭官指被告無必要堅持在當日前往旺角，故不接納其證供。

而蘇姓被告自辯時表示，當日飯局後為尋回失散友人而身處現場，鄭官則指被告作為成年人，只需靠電話聯繫便可，且由旺角前往太子，大可選擇任何一條小街，無必要經過示威現場，因此不接納他自稱是偶然路過或屬圍觀人士。

【案件編號：KCCC2065/2019】

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