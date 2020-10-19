新城市廣場扶手電梯寫「香港獨立」 17歲女生認刑毀押後判

反修例運動6.12一周年當天，各區均有示威活動。兩名中五女生被指在沙田新城市廣場扶手電梯塗鴉，寫上「香港獨立」字句，被控刑事損壞罪。其中一位女生早前認罪，另一名女生今亦認罪。其代表律師求情指，被告已明白錯誤，往後會以合法方式關心社會，對造成新城市廣場不便致歉。署理主任裁判官溫紹明下令被告向商場賠償4,500元清潔費，案件押後至下月19日判刑，其間被告獲准保釋。

案件今午在沙田裁判法院提訊，谷姓女學生（17歲）承認於6月12日損壞沙田新城市廣場L3至L2的扶手電梯。辯方求情指，被告與母親、胞弟及祖母同住，將會負笈台灣。辯方呈上多封由被告校內師友撰寫的求情信，內容均稱讚她樂於助人、為人友善，與老師相處融洽。被告案發後感到內疚，願承擔法律責任，冀裁判官輕判。

案情指，當日有網民號召於各區「612全港同唱榮光」。晚上8時許，40多人在沙田新城市廣場聚集。至晚上10時15分，有警員看見被告用白色水筆在扶手電梯寫上「香港獨立」字句，遂上前截查，並在被告身上搜出白色筆、手套及「光復香港」旗幟。案發過程遭閉路電視拍下，谷在警誡下保持緘默。

【案件編號：STCC1686/20】

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