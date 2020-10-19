嗇色園預祝百周年 黃大仙祠監院高呼愛國：我唔理任何政治宗教 淨係記得我係中國人

明年是嗇色園黃大仙祠創立的100周年，嗇色園今（19日）舉行紀慶倒數啟動禮，為開幕典禮倒數100天。是次活動邀請黃大仙民政事務專員黃智華擔任嘉賓，嘉賓之一的黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長致辭時，指專員的名字含「智者、中華」令他能短時間內記得，又稱「我唔理任何嘅政治、宗教⋯⋯我淨係記得我係中國人」、「『華』係中華個『華』，所以我記得佢個名。」

100日倒數裝置邀民政專員揭幕

「嗇色園一百周年紀慶倒數啟動禮」今晚舉行，大會設有「100日倒數裝置」，寓意為明年的開幕典禮倒數。早前獲政府頒發榮譽勳章的嗇色園董事會主席馬澤華致辭時指，嗇色園是宗教為本的慈善團體，適逢明年是黃大仙創祠的100周年，來年將舉辦更多本地及國際活動，又寄語大家能活在當下，及預祝明年活動能順利。

獲邀出席啟動禮的黃大仙民政事務專員黃智華稱，可以踏足以「仙師」為名的黃大仙區，及作為黃大仙人感到一生光榮，又指期待來年的活動能為區內及全港注入強大的正力量，其後更與一眾嗇色園董事為倒數裝置揭幕。

監院李耀輝：我只記得一樣，我係中國人

身穿西裝的監院李耀輝致辭時，感謝嗇色園為黃大仙祠進行翻新工程，又感激善信及社會人士的信任，以及政府的支持，「令到我哋（黃大仙祠）有少少嘅成就」。

他笑言活動前不認識黃智華的名字，「唔好意思講句黃專員，我對你嘅名字都係半個鐘頭前先識」，又稱黃智華名字有「福蔭」，因名字中含有「智者、中華」的意思，令他能短時間內記住，「我唔理任何嘅政治、宗教...我只記得一樣，我係中國人」、「『華』係中華個『華』，所以我記得佢個名。」

嗇色園黃大仙祠於1921年創壇，明年1月27日將會舉辦一百周年紀慶開幕典禮暨大獻供儀，嗇色園亦會舉辦贈醫100日、百周年花燈廟會等活動，及為園內進行多項工程及建設。

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