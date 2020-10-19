【本報訊】衞生署原本租用供來港人士等候檢測結果的荃灣帝盛酒店，合約昨到期，衞生署宣佈今起轉租青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心。華逸位處藍澄灣內，居民憂增加感染風險，於窗戶貼上抗議標語。區議員批評局方事前未有諮詢區議會及該區居民，罔顧居民健康，已收集到約1,000名居民聯署反對，會採取抗議行動。

相距僅25米 出入必經屋苑

葵青區議會青衣南選區區議員郭子健昨向本報表示，連日收到不少藍澄灣居民投訴，指該酒店在屋苑範圍，兩者相距只有25米，酒店住客須經屋苑通道出入，屋苑又有小巴直達青衣或葵芳港鐵站，居民擔心有播毒風險，「就算（入境人士）結果係陰性，唔代表係安全，可能喺潛伏期，如果有人唔聽話，喺等候結果前擅自到附近閒逛，街坊都驚會被傳染。」

自上周三得悉消息後，郭多次去信及致電政府相關部門及酒店，表明反對該酒店用作等候檢測結果中心。他批評政府漠視民意，「政府從未諮詢過區議會同居民意見，我哋表明反對，但佢哋一意孤行，令人憤慨」。他透露，多名區議員及居民將會採取抗議行動。

本報昨下午到訪青衣華逸酒店視察，發現有藍澄灣住戶在單位窗戶貼大字報，反對與等候檢測結果中心為鄰，批評政府置該屋苑居民的安全於不顧。