泰國抗爭︱許智峯黃之鋒泰駐港領館外聲援受阻 展示三指抗爭手勢為泰國人打氣

大批泰國巿民和年輕人為爭取民主自由走上街頭，卻遭泰國政府武力鎮壓。民主黨立法會議員許智峯、前香港眾志秘書長黃之鋒今午（19日）與多名民主派人士，到泰國領事館門外譴責泰國政府做法，並要求泰國當局立即釋放被捕者，以對話和聆聽回應人民訴求。

香港警方如臨大敵，在領事館所處大廈外派出至少4部警車駐守，又派出近30名包括旗手在內的警員到場監視，其間多次警告在場人士不能違反「限聚令」，最終許、黃等人在保安和警方阻撓下未能到大廈8樓的領事館遞信，只能在大廈外貼標語表達訴求。

4人一組高舉三指抗爭手勢

10名民主派人士，包括許智峯、黃之鋒、社民連岑子杰、民協何啟明及多名區議員等，今午以4人一組方式到泰國駐港領事館所處的金鐘東昌大廈外示威，其間高舉泰國年輕人的三指抗爭手勢，並高喊「Fight for freedom! Stand with Thailand!」、「Free Thailand! Democracy Now!」等口號。

泰國人面對警暴 港人深受觸動

許智峯指，看到很多泰國年輕人上街爭取自由、對抗暴政，卻遭到泰國軍警大力鎮壓，很多異見者和民運領袖亦被扣留，認為泰國當局應立即釋放有關人士，希望香港民主派的聲援行動令泰國人知道，世界不同角落的巿民都支持他們的民主運動，聯合起來對抗專制和暴政：「我哋香港人睇到嗰啲畫面，面對警暴、面對水炮車、面對軍警、警棍、胡椒噴霧，我哋深深觸動，呢啲正正係香港上年『反送中』運動所經歷嘅。」

黃之鋒則指，泰國不只是港人「食、玩、買」的旅遊景點，呼籲港人在當前惡劣形勢下，仍要聲援泰國的抗爭者，又指當前不論香港、白羅斯、泰國以至世界各地都有不同爭取民主自由的抗爭，「我希望大家支持呢啲抗爭，無論奶茶聯盟嘅概念，以至面對警察嘅暴力，我哋都同泰國人民站在同一陣線」。

何啟明則指今日至少4間泰國傳媒遭泰國政府無理查封，強烈譴責泰國當局箝制思想和自由，呼籲港人持續聲援。

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