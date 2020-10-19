大三罷17歲男生疑推跌婆婆兼拒捕 被捕時大叫：手足唔好揼低我

去年11月11日市民發起「黎明行動」及「大三罷」，有交通警在西灣河用實彈射傷21歲IVE男生。事發前一小時，一名17歲男生在附近康山花園遭警員追截，被指逃跑期間推跌一名年老女街坊，及後並拒捕。男生事後被控普通襲擊及抗拒警務人員罪，今日受審。案中警員供稱，被告男生被捕後曾大叫：「手足救我！手足唔好揼低我！」警員否認防暴警曾用腳踩及用警棍打被告頭部。

案件今在東區裁判法院開審，由裁判官劉綺雲審理。控罪指17歲梁姓男生於去年11月11日在鰂魚涌康山花園附近襲擊周月雲，以及抗拒警員23510尹浩雲。

尹今供稱，案發前一晚7時開始當值，負責筲箕灣一帶巡邏車工作。當日因應網上有人號召上街堵路，故加強巡邏。至翌晨6時許，巡邏車巡經英皇道與康山道交界時，他發現巡邏車左方有4至6名黑衣男子聚集；對方與他有眼神接觸後，立即四散。尹見狀遂與同袍下車追截，尹負責追截孭背囊的被告。

尹續稱，被告沿英皇道向北角方向逃跑，至康山花園9座外，被告雙手向前推一名迎面而來婆婆的胸口，婆婆被推跌倒下。被告繼續向前跑，跑至8座外向前仆倒，尹上前按住被告。尹獲女同袍告知，婆婆感胸口與臀部疼痛，遂以普通襲擊罪名拘捕被告。

防暴警疑踩被告頭部 警員否認

尹稱，被告當時胸口向下，被壓在地上，警誡下大叫：「我冇嘢講！」但被告同時開始掙扎，雙手不斷向後撥，腳向後踢，並大叫：「手足救我！手足唔好揼低我！」尹警告無效，約15秒後再以拒捕罪名拘捕被告。

辯方盤問指，被告當日雖與婆婆有碰撞，但並無伸手推她；被告當時高速奔跑，遇到迎面而來的婆婆和一名外籍人士時，曾輕微側身欲於二人之間穿過，並將雙手收在胸前，惟身處被告後方的尹未能看清。尹否認。

辯方又指，被告被捕後遭壓在地上，其間曾遭到場防暴警員踩頭及用警棍打頭4次，導致頭部有血腫，而尹在場目睹一切。惟尹否認有襲擊事件，又謂沒有看到被告「爆缸」流血。審訊下午繼續。

【案件編號：ESCC716/20】

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