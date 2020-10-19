武漢肺炎︱林鄭讚大陸疫情「無問題」 冀盡快推「港康碼」

中央與建制派力促要推出的「港版健康碼」，豈會不被特首林鄭月娥放上心頭？林鄭於《商報》專訪中提及惹來市民關注私隱外洩的「港康碼」進度，自言日日都看着疫情的她稱，會爭取盡快落實，但指當中涉及法律工作，須視乎疫情發展。

林鄭曾在9月底指，基本上已遏止第三波疫情，爭取早日落實港康碼，但擔心香港有第四波爆發。林鄭於《商報》訪問中自誇，對防疫工作從沒掉以輕心，一直在保護裝備、檢測能力、檢疫設施、醫院能力這四方面，加強本港防疫能力。她指出，當然不希望第四波疫情再來，「但來的時候，我們的能力比以前強了很多。」

談及港康碼進度，她指爭取盡快做，「其實還有少少法律工作要做」，稱據第《599C》條規例，除豁免人士外，所有由內地抵港人士都要接受14天強制檢疫，而早前已作修訂，可將內地不同地方分第一及二類，如廣東可以歸於第二類，「現在，我們要進一步將抵港人士分出香港居民及非香港居民」，明言做完法律工作，便可落實執行。

記者追問能否在11月推出港康碼的好消息，林鄭指要留意疫情發展：「我要日日都看着疫情，如果疫情突然反彈，令人擔心，又不夠膽去做」，又為內地說項：「內地疫情無問題，內地疫情好耐已沒有問題，是我們的問題，現在是本地疫情。」

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