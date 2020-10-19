香港防癌會推藥物現金退回計劃 去年底至今逾140名病人受惠

撒瑪利亞基金及關愛基金提供的藥物「安全網」，每年幫助不少基層病人使用昂貴的自費藥物，增加康復機會。香港防癌會去年底也推出計劃，資助指定癌症病人用藥，至今逾140名肺癌、肝癌、乳癌病人受惠，涉額達8,000萬港元，平均每人可獲近60萬藥費。該會希望更多藥廠參與，給更多病人一個希望。

防癌會的資助計劃名為「癌症藥物現金退回計劃」，由公立醫院的臨床腫瘤科、內科腫瘤科或血液腫瘤科醫生轉介合適病人，獲計劃認可後，病人在醫管局藥房購藥後，把收據交回防癌會，該會便退回相應資助的現金。市民可致電防癌會了解詳情，惟需留意部份治療方案或需經濟審查。

該會稱，目前有3間藥廠參與，涉及3種藥物，對治療肺癌、肝癌、腎癌、黑色素瘤、頭頸鱗狀細胞癌及乳癌等起效，逾140名病人受惠，涉額共8,000萬元，由去年12月至今已發放其中720萬元，成效顯著，希望更多藥廠支持。

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