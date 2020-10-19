觀塘劏廈林立　住客走廊晾衫

【本報訊】商廈劏房成為「新錢途」，除了楊維名下「劏廈」，記者沿觀塘鴻圖道明查暗訪，發現其他商廈被間成住宅單位，管理處通告更公然稱商戶為住客，完全視違規如無物。

與鴻圖道90號商廈相距約450米的鴻圖道48號新榮大廈，根據大廈平面圖顯示，除了地下至四樓劃為食肆及酒吧，其餘五樓至八樓每層設七個獨立單位，每單位均設廚廁，實用面積介乎380至510平方呎，記者發現該大廈「商戶」反常地早上離開，傍晚時分手抽多袋餸菜折返上樓。

門邊放滿鞋架行李箱

記者尾隨而入，赫見大廈五至八樓走廊掛滿晾曬衣物，從門口可見屋內擺放傢俬及碌架床，亦有近半單位被一劏二或一劏三，門邊放滿鞋架或行李箱，粗略估算四個樓層連天台僭建屋，至少有50多個疑似住宅單位。

記者向清潔女工詢問是否仍有單位放租，女工一臉疑惑稱：「住到滿晒喎，你有冇打電話問？」而大廈管理處有關武漢肺炎戴口罩的通告亦公然明示「商戶」為「住客」，尤如視商廈為私人屋苑。翻查大廈地契、公契及管理處通告，該工廈1965年開始興建，現時大廈業權拆開約10份，已落入不同業主名下。

屋宇署回應指新榮大廈及鴻圖道90號商廈均可有住宿用途，但並非全無限制，地政總署進一步闡述該兩幢大廈地契列明只可作食肆、附屬寫字樓或在該處受僱人員宿舍，若未經批准而將單位出租予非該處所受僱人士作住宅用途，即屬違反地契條款，地政處會就相關個案繼續進行調查。

勞工處回應指持有鴻圖道90號七樓及八樓的公司曾於1974年申請員工留宿，但當時提出申請的公司並非現時大廈內的食肆，此後亦沒有收到相關申請。至於新榮大廈則沒有任何相關申請紀錄。