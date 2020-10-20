李嘉誠投資植物牛肉本周百佳上架 營養師指總脂肪含量不比真肉低

近日素食風盛行，植物肉成為一眾愛健康的「食肉獸」至愛。李嘉誠基金會旗下維港投資（Horizon Ventures）有份投資、美國植物肉製造公司Impossible Foods，即將於香港及新加坡推出植物生牛肉Impossible beef，本周起在近百間百佳出售，售價為89.9元，每包重量340克。貨品現已於百佳網上超級市場上架。

Impossible Foods為美國植物肉製造公司，投資者之一為長和系創辦人李嘉誠旗下的「維港投資」。這次是Impossible Foods首次於亞洲市場推出生牛肉。不過，香港一直是Impossible Foods的重要市場，在本港推出不同種類的植物肉漢堡。早於去年8月，香港全線The Butcher Club分店均有售其Impossible Burger。上月Impossible植物豬柳漢堡亦登陸香港的星巴克，並於月中擴展到Fini’s、Franks Italian American、Triple O’s及URBAN等餐廳。

每份熱量240卡 售價$89.9

至於是次新產品Impossible beef，將於本周起在近100間百佳出售。《蘋果》翻查百佳網上超級市場，發現新產品已上架。這款素牛肉重340克、即12安士，售價為89.9元。產品包裝上標明，每份有約19克蛋白質、0毫克膽固醇以及8克飽和脂肪，亦強調是百分百不含動物荷爾蒙和抗生素，亦已獲無麩質認證（Gluten-Free）。

網頁的產品簡介指出，Impossible植物肉主要以水、植物蛋白、葵花籽油、椰子油及血紅素製成。當中含有的生物可用鐵質和蛋白質，與同等份量碎牛肉含量相約，不過整體成分更健康。除了0毫克膽固醇，每份1/4磅的植物漢堡扒只有14克總脂肪，熱量為240卡路里。相比同等份量的傳統碎牛肉漢堡扒，每份含有80毫克膽固醇、23克總脂肪及290卡路里。由於產品以植物製成，相比從牛隻中取得肉食，整個製造過程能減少96%土地使用量、87%用水量及89%溫室氣體排放。

營養師：減肥者不應過量進食

營養師詹佩鳳指，這款素牛肉的總脂肪含量達14克，事實上不算特別低，「通常用親impossible（植物肉）都只係強調自己嘅飽和脂肪，因為飽和脂肪大部份喺動物身上先有，亦都係對心血管唔好嘅脂肪嚟」。不過，現有的脂肪含量亦或會令人致肥，因此她建議正在減肥者不應過量進食這款牛肉，「可能減肥嘅人會以為飽和脂肪少，食多咗，反而對佢減肥係無幫助」。

詹續指，對於人體吸收鐵質，真正牛肉比素牛肉相對較好，「始終呢款都係啲合成食品，有添加成份」。她認為，素牛肉的製作過程，的確有助減少碳排放及更環保，建議除了素食者外，市民可採取較平衡的食法，「間中食下呢隻其實都好，但未必要完全放棄真肉」，尤以完全未接觸過素食的市民，可從素牛肉作為吃素的「起步點」，「有人會覺得食素就要食豆腐咁plain（淡），可以一星期食一次呢隻（素牛肉）代替真肉」。

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