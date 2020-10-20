12人疑被監視 泛民明質詢保安局

【本報訊】12名港人乘快艇涉偷渡到台灣時「被送中」，民主派立法會議員在明日立法會大會上，分別就12港人送中事件提出口頭和書面質詢；亦有區議員近日在中聯辦附近掛上「香港，仲差十二個人」橫額，希望巿民保持對12港人的關注。

民主黨立法會議員鄺俊宇已向立法會呈交關於12港人的口頭質詢，並獲安排於本周三首次大會上提出，保安局需要回應，議案內文則有待立會秘書處跟進。據了解，鄺問題將圍繞當局是否一早知悉12人被送中一事，以及要求盛傳曾監視12人的政府飛行服務隊公開更多相關資料。鄺表示，即使再艱難，亦要設法促使林鄭政府介入事件，令12港人早日平安回港。

譚文豪促飛行隊按先例公開資料

曾任機師的公民黨議員譚文豪亦會就12港人事件提出書面質詢，當中「踢爆」聲稱不會公開行動細節的飛行服務隊，早於去年11月6日回覆立會議員查詢時曾提供執勤資料，譚要求政府按照該先例，向立會提供多項是次行動資料，包括要求出動飛機的政府部門、飛行服務隊接獲要求日期和時間、機上人員在布袋澳上空執行任務詳情，及機上人員離開布袋澳上空後，在東南方向水域上空執行任務詳情等。

除在立會跟進，中西區區議員黃永志近日在其所屬西營盤選區、即中聯辦附近，掛上「香港，仲差十二個人」和「應承我，一齊行落去」橫額，希望巿民保持對12港人的關注。黃永志接受查詢時指，近日與街坊討論後，決定掛起以上橫額，又批評政府就12港人情況的回應「畀人感覺係政府好心虛」，力促當局讓家屬能盡快與被捕家人見面，並由家屬委託律師辯護。

國際社會亦持續關注12港人情況。澳洲工黨參議員Kimberley Kitching昨於facebook張貼手持「#save12HKyouths」標語相片，呼籲世界一定要為香港發聲，並指：「澳洲和香港站在一起。」