社工許麗明被控襲警 12月初開審

去年9.29「全球反極權大遊行」，開始未幾便遭警方腰斬，其後爆發嚴重警民衝突，警方一度發射實彈，又出動水炮車及施放催淚彈驅趕市民。近百人當日在金鐘一帶被捕，及後遭控以參與暴動罪，至於身處其中的社工許麗明則被控襲警罪。她早前否認控罪，案件今早預審，裁判官林子勤將案件排期至12月10日開審，預計需時一天。

社工許麗明（50歲）否認襲擊依法執行職務的警務人員罪，控罪指她於去年9月29日在金鐘太古廣場外，襲擊依法執行職務之警務人員A。控方稱只會傳召一名控方證人，並會呈上三段共長4分鐘的影片，又指不再堅持為涉案警員申請匿名令。

許麗明早前與被控暴動罪的52名被告一同提堂，當中暴動案件已轉介區域法院處理。至於許麗明面對的襲警控罪，只是《警隊條例》中刑罰較輕、最高判監6個月及罰款5,000元的襲擊警務人員罪，屬簡易程序控罪，故案件留在裁判法院審理。

【案件編號：WKCC3792/19】

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