蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

社工許麗明被控襲警 12月初開審

1小時前
被告許麗明
(資料圖片)

去年9.29「全球反極權大遊行」，開始未幾便遭警方腰斬，其後爆發嚴重警民衝突，警方一度發射實彈，又出動水炮車及施放催淚彈驅趕市民。近百人當日在金鐘一帶被捕，及後遭控以參與暴動罪，至於身處其中的社工許麗明則被控襲警罪。她早前否認控罪，案件今早預審，裁判官林子勤將案件排期至12月10日開審，預計需時一天。

社工許麗明（50歲）否認襲擊依法執行職務的警務人員罪，控罪指她於去年9月29日在金鐘太古廣場外，襲擊依法執行職務之警務人員A。控方稱只會傳召一名控方證人，並會呈上三段共長4分鐘的影片，又指不再堅持為涉案警員申請匿名令。

許麗明早前與被控暴動罪的52名被告一同提堂，當中暴動案件已轉介區域法院處理。至於許麗明面對的襲警控罪，只是《警隊條例》中刑罰較輕、最高判監6個月及罰款5,000元的襲擊警務人員罪，屬簡易程序控罪，故案件留在裁判法院審理。

【案件編號：WKCC3792/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

許麗明全球反極權大遊行襲擊依法執行職務之警務人員罪襲警抗暴之戰
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner