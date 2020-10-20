鄧龍威案件終極上訴失敗 謝偉俊促港府向菲方申特赦或移交逃犯

在菲律賓捲入藏毒案被判囚終身的港人鄧龍威，早前終極上訴失敗，當地最高法院維持原判，立法會議員謝偉俊明日透過立法會的書面質詢要求政府交代如何協助鄧龍威討回公道。謝指，現仍有三個方法協助鄧龍威，包括當地的終審庭再審案件、請求菲律賓總統特赦，及請兩地透過逃犯移交安排，將鄧龍威送回香港。

謝偉俊在書面質詢要求政府回應，特首會否親自或促請中國外交部與菲律賓聯絡，進一步協助鄧龍威，以及請特區政府促請菲律賓盡快給予鄧龍威假釋或特赦，或透過移交逃犯的協定，向菲方提出移交請求，讓鄧龍威可盡快返港。

謝的書面質詢還包括特區政府或者中國駐菲律賓大使館，有否派員探訪鄧龍威及其健康狀況，以及跟進鄧龍威兄長早前替鄧龍威取港府向每位港人派發1萬元被拒的問題。

至於會否協助現正被內地扣押的12港人，謝偉俊指，如果12港人的家屬向他求助，他會提供協助，但他不會強人所難，「如果佢哋唔搵我哋建制派幫手，我哋都難以插手。」

現年49歲的鄧龍威，2000年6月在菲律賓被指涉藏毒罪被捕，但他在未審訊及定罪下遭扣押11年，至2011年案件才開審，結果他罪成被判囚終身。該案疑點重重，鄧龍威一直堅稱無辜，在2018年9月提出終極上訴，惟最高法院前日駁回其終極上訴，判詞指上訴的證據未能反映判決有事實上的錯誤，維持原判。

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