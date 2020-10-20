撐政府15歲男生遭廿人圍毆 認罪同學判感化

就讀筲箕灣某中學的15歲男生去年疑因撐政府，在校內遭20名同學襲擊，當中有人用水樽及曲棍球施襲。遇襲男生事後向教師及父母等人揭發事件，報警求助，結果三男兩女同學因而被控普通襲擊罪。其中16歲同學早前認罪，主任裁判官錢禮今接納感化官報告建議，決定判被告接受感化12個月，並須支付500元堂費。

16歲男生為案中首被告，案發時15歲。案情指，去年11月20日早上小息時間，事主在課室內休息，首被告等20名學生圍著事主座位，指罵他支持政府。首被告有份向事主投擲膠樽、竹枝、曲棍球等，另有兩名女學生將物件交給同學以襲擊事主。事主雖然成功避過大部份攻擊，惟右腳仍遭曲棍球擊中。最終教師到達課室，一眾學生停止施襲。

辯方早前求情指，案中事主沒受傷，案情並非同類案件中最嚴重，首被告亦非案件始作俑者。被告在求情信中表示深切後悔，已上了一課，願意承擔罪責。辯方亦指，被告案中所為不符本性，請求法庭不要判監。

同案另兩男兩女年齡介乎14至15歲的被告，上周在少年庭提訊時，其中一名15歲男生亦認罪，裁判官押後為他索取感化官及社會服務令報告，下月10日判刑。其餘三名被告否認控罪，明年2月17日開審。

【案件編號：ESCC1067/20】

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