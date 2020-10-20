【本報訊】面對警隊高層退休潮且國安處成立後被抽調人手，消息指五名總警司將擢升為助理處長。其中在反修例運動中帶隊「立功」，常在警方記者會維護警隊的警官齊齊上位，包括被本報踢爆涉僭建及霸官地、去年7.21元朗恐襲後指警方「冇（遲）八個字」的新界北總區副指揮官曾正科，將坐正指揮官。

據悉，五名升職總警司包括曾艷霜、陳東、葉雲龍、曾正科和陳民德。其中曾艷霜由刑事支援部總警司升任助理處長（服務質素監察部），接替早前調任國安處助理處長簡啟恩。

早於今年8月，已有報道稱呼陳東為候任警務處助理處長（保安），接替7月升為高級助理處長、執掌國安處的蔡展鵬，自國安法生效，中港官員被制裁，警隊煞停警員赴英美交流受訓計劃，陳趕上「尾班車」赴英；葉雲龍則升為助理處長（刑事），接替7月因前任退休而升任刑事及保安處長的袁旭健。

曾艷霜、陳東、葉雲龍三人在政府電話簿的職級已更新，但警務處網頁顯示該職級資料更新中。另兩位傳將晉升助理處長的新界北總區副指揮官曾正科及東九龍總區副指揮官陳民德，在政府電話簿的職級昨未見更新。

去年反修例運動中警隊高層為振士氣，改由手段強硬的曾正科接任新界北應變大隊指揮官，7.21恐襲警方被狠批遲到，曾正科在記者會拒道歉，僅指事件與市民期望「有少少落差」、「我相信係冇八個字（40分鐘）咁耐」，後更正指「哦，39分鐘」。早前本報踢爆他在荃灣川龍持有多幅土地及物業，涉最少五項違法事項。

至於身兼警司協會主席的陳民德，曾在電台節目為同袍發聲稱屢受騷擾，包括接獲「恐嚇」訊息如「黑警死全家」，他警告抗爭者勿以為包圍警總無後果。

林卓廷：勢加深民怨

此外，同樣多次出現在反修例運動警方記者會、去年8月初被網民質疑一夜間「膊頭多粒花」的警察公共關係科高級警司余鎧均，當日以「署理總警司」身份出席記者會，傳升任刑事部（刑事支援）總警司。

另去年11月警方包圍理大行動指揮官周一鳴，今年2月升任助理處長（行動），傳將與助理處長（人事）陳俊燊對調，周被視為警隊明日之星，消息指是次調動讓他涉獵刑偵以外範疇工作，為更上一層樓鋪路；而原為新界北總區指揮官麥展豪將調任新界南總區指揮官，接替將退休的外籍指揮官黎德禮。警方回應稱，不評論警隊內部人事變動。

在7.21事件中遇襲受傷，反遭警方以暴動罪拘捕的立法會議員林卓廷指，警方升遷安排延續過往盲撐路線，以曾正科為例，他最大責任是縱容黑幫無差別襲擊巿民，仕途反步步高升，民怨只會越積越深。