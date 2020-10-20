的士司機遭私了 揭事前圖用玻璃樽襲擊途人 今被控准保釋候訊

去年9月群眾在元朗舉行7.21白衣人恐襲兩個月紀念集會，活動後防暴警清場。翌日凌晨，有的士司機疑在中國銀行分行意圖用玻璃樽襲擊五人，最後遭圍毆私了至頭破血流。早前一名涉嫌施襲的女子被控傷人，保釋候訊；至於涉案的士司機則被控兩項普通襲擊罪，今日提堂，押後至12月15日再訊。

被告的士司機姚興強（56歲）被控兩項普通襲擊，指他於9月21日晚上至22日凌晨在青山公路元朗段中國銀行犯案。他暫時毋須答辯，辯方申請押後，以準備相關法律文件及醫療報告，案件押後至12月15日再訊。被告獲准以1,000元保釋候訊。

據悉，被告是親政府人士，犯案時有醉意，並意圖用玻璃酒樽襲擊五名途人。被告及後遭多人圍毆，事件最終在現場人士勸止下結束。

警方早前拘捕一名報稱自僱人士的50歲女子李茵茵，控以一項傷人罪，指她於去年9月22日在同一間中國銀行外非法及惡意傷害姚興強。據知，當日大批現場人士因政見不同而起爭執，並發生圍毆事件。李被指有份施襲，包括用拳頭及一個長方形架襲擊事主。該案本周五再訊。

【案件編號：ESCC2226/20】

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