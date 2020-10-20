區議會選舉呈請 庭上爭議「報稱獨立」含義

去年區議會選舉後有多宗選舉呈請，高等法院今審理首宗個案。在觀塘翠屏選區落選的上屆區議員鄭強峰投訴，指自己沒有隱瞞建制派背景，卻遭當選對手民主黨洪駿軒中傷是「假獨立」。庭上爭議「報稱獨立」的含義，呈請一方指鄭根本沒有正式填報是獨立候選人，故洪形容鄭為「報稱獨立」是錯誤陳述。洪一方則指，獨立是指與政黨沒有聯繫，惟鄭報稱與非政黨組織公屋聯會有關，洪的宣傳品用意是強調鄭另與親建制組織有關。

資料顯示，當區選舉由鄭強峰與洪駿軒一對一競爭，鄭獲3,822票，少於洪所獲的4,203票，最終落敗。鄭對洪的宣傳單張內容提出質疑，指單張指鄭報稱獨立，但和與中聯辦關係密切的謝偉俊同屬建制組織創建力量，呼籲市民「慎防假獨立」。

代表鄭強峰的大律師指，「報稱獨立」意味向選管會報稱為獨立候選人，但鄭實際上報稱與「公屋聯會」有關，故洪的宣傳品包含虛假陳述，打擊鄭的誠信，亦可能令選民混淆，對選舉有關鍵影響。

法官周家明問及公屋聯會是否政黨，大律師指不是，但由於鄭申報了組織連繫，故他不是獨立候選人。周官亦問，「慎防假獨立」為何必然是指控鄭、而非只是警告選民多加注意；大律師指宣傳單張圖文並茂，明顯指鄭是假獨立。

洪駿軒一方則認為，「獨立」意指與政黨沒有聯繫，而鄭報稱與獨立組織公屋聯會有關，洪的宣傳品旨在強調鄭與親建制的創建力量有關。

鄭另外投訴，洪在宣傳品自稱「成功爭取」重鋪地磚和加建公園電梯分段出口，但懷疑他沒有參與。洪回應稱擔任區議員助理時曾參與草擬信件，鄭不能證明他沒有參與。周官聽畢陳詞，押後宣判。

【案件編號：HCAL3665/19】

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