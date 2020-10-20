專訪︱獲德庇護中大女生：港變一國一制是離心力

中共國家主席習近平上周三提出要吸引更多港澳青年到內地學習、就業、生活，增強對祖國的向心力，同日德國向一名年僅22歲的香港反修例運動抗爭者批出難民庇護，相當諷刺。這位成為難民的中文大學女生感嘆，香港司法制度敗壞，她恐怕不會獲公正審訊，正是逃港離心力，自言到德國申請政治庇護猶如「開荒牛」，相信德政府理解中共、國安法等對香港威脅，進一步發展「救生艇」計劃，保護香港抗爭者。

記者 梁穎妍

德國在2018年向本土民主前線成員黃台仰和李東昇批出政治庇護，為德國首次向香港抗爭者批出難民申請。事隔兩年，一名中大女學生於本月14日獲德國聯邦移民與難民局正式批出難民身份，為反修例運動以來首個示威者獲德國政治庇護。

她化名Elaine接受《蘋果》專訪時形容，沒有任何政治聯繫的自己只是運動其中一個抗爭者，「一個由一開始會參與遊行，到後尾逐漸越走越前嘅狀況」，也沒有想過要逃亡，「一開始已經做定心理準備，出得去抗爭參與成場運動預咗要面對相關法律後果」，她甚至幻想過在牢中完成學業、進修。

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然而，去年底遭警方以暴動罪、違反蒙面法拘捕後五日，她就踏上離港而且不知歸期的旅途，Elaine說，香港司法制度敗壞、向掌權者傾斜，越來越不公正，令她改變主意，「香港政府或者中國政府可能會用其他方式重新強推逃犯條例，可能以後唔知會唔會坐監嘅人，坐坐吓上咗大陸坐監，或者送上大陸受審，完全未知」，因此她在家人、親友完全不知情下啟程，經台灣輾轉赴德，在事後始向他們報平安，「佢哋其實唔係好知我發生咩事，但知道我平安」。

沒有路燈的黑夜下摸索路途

「喺飛機離開嗰刻同到達德國嗰刻，我係會好強烈感受到好可能好長時間甚至成世都返唔到香港，淨係消化呢件事我已經用咗三、四個月以上」，近一年的難民申請過程，Elaine稱最難捱的是德國政府每兩周派發資源及文件，但沒有任何訊息顯示申請狀況，「兩個禮拜兩個禮拜咁等，感覺上無盡期」。而她一開始也未能聯繫在德港人如黃台仰等尋求協助，就像她曾因搭錯車錯過返回位處郊區的難民營的尾班車，「左右望落全部都係草或者屋」，在沒有路燈的黑夜下摸索路途。

她憶述自己初到埗時內心十分掙扎，「覺得會唔會拋棄咗好多上緊庭、走緊法律程序、還押緊甚至乎坐緊監嘅示威者」，同時即將畢業的人生計劃化為烏有及思念家人，「情緒方面好唔穩定好長時間」，更在年初不幸遭難民營職員性侵，她稱是遭對方「肢體上接觸、非必要嘅接觸」，由於案件有待法庭審理，她不便評論，但透露事後情緒崩潰，失眠及情緒激動，需入住精神科醫院休養。

《國安法》是成功獲政治庇護的催化劑

Elaine稱，性侵案件屬個別例子，其他職員也友善待她，德國難民政策亦很成熟，但希望德國政府可再簡化港人申請難民庇護程序，並發展「救生艇」計劃援助香港抗爭者，「提供更大可能性其他人可以考慮」，她自己本想低調行事，但希望發聲讓香港抗爭者知道有關情況。不過，她也留意到12港人被指逃亡台灣遭內地扣留的案件，「我會覺得以後離開香港做法越嚟越危險，風險越嚟越高係真」，希望外界繼續關注12港人。

首次長時間離港的Elaine，「冇諗過咁樣一走就十幾二十年」，即使不知歸期，但她在申請待批期間也十分關注香港情況，日夜顛倒看新聞，其間「港版國安法」橫空出世，她稱當時未及想到申請被拒被逐返港會有何後果，又認為國安法或反而是抗爭者成功獲政治庇護的催化劑，「我反而覺得香港情況喺外界眼光係嚴重咗，所以提高咗庇護嘅機會」。她透露面試時主要向難民局官員陳述香港政治狀況及司法制度問題，「德國政府都接受我庇護申請，佢唔會詳細講點解接受嘅原因，但我認為佢會有考慮到我講嘅關於香港司法制度越嚟越唔公正」。

作最壞打算 最好準備

Elaine目前居於德國政府提供的住所，短期目標為完成德文課程，以便再申請入讀大學，暫未有其他打算，在反修例風波中人生如同被迫停頓要重新在異鄉起步，香港一國一制大陸化的離心力縈繞在Elaine身上，她亦擔心香港情況在國安法下惡化，寄語香港抗爭者要照顧好自己壓力、情緒，「未去到最後一刻未必知道事態發展，惟有作最壞打算、最好準備」。

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