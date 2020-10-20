你知道嗎？港大調查65歲以上人士最常轉發武肺資訊 唔fact check拖低家庭和諧指數

疫情下不少人會以即時通訊軟件與家人分享健康資訊。香港大學一項研究指出，有查核所收發的資訊者，其家庭溝通質素、家庭和諧及快樂的程度均會較高。港大李嘉誠醫學院講座教授林大慶稱，轉發健康資訊前應注意資訊來源，及避免轉發呼籲搶購物資的訊息，以免引起恐慌。

經常轉發及查該訊息 家庭溝通質素高

調查由港大李嘉誠醫學院委託香港民意研究所進行，今年5月以網上問卷訪問4,914名18歲或以上的香港居民，調查結果顯示「經常轉發及經常查核內容」的受訪者，給出的家庭和諧分數平均為7.48分 （已10分為滿分） ；而「經常轉發但從沒或很少查核、或很少轉發」者，平均則為6.39分。前者平均給出的家庭快樂分數為7.16分，後者則為5.89分。

家庭溝通質素方面，分別更為顯著，經常轉發及經常查該訊息者，平均分數為7.08；而從沒有或很少查核、或很少轉發者則只有5.25分。林大慶形容7分或以上才屬理想。

65歲以上受訪者 女比男更經常轉發

調查結果亦顯示，65歲以上的受訪者，比其他年齡層更常傳發武漢肺炎資訊給家人，而女性有比男性更經常轉發。但這兩組別均較不常查核內容。18至44歲受訪者則是最常在轉發資訊給家人前查核內容。

林大慶稱，疫情期間大家都收發不少資訊，但在轉發前仍應先「問吓自己（資訊）係咪真」，「即係好似話『世界衛生組織希望你廣傳』乜乜，會唔會呀？唔會㗎嘛！」又指若市民只是轉發趣味內容如嬰兒片段則無傷大雅，但若轉發呼籲搶購物品的內容，則需小心思考是否有人別有用心。他建議市民轉發資訊前可透過可靠機構網站小心核實。

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