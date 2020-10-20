大灣區投票︱林鄭堅稱居內地港人有權投票：他們仍與香港有很強連繫

早前聲稱讓居於大陸的香港人投票是「社會訴求」的特首林鄭月娥，今日主持行會前被外媒問到發表上述言論前，曾否全面諮詢民意，以及能否承諾推行新做法前讓港人表達意見？林鄭回應時指大家要認清「現實」，指「現實」就是很多香港選民現時都在內地逗留很長時間，當中包括工作、投資和求學原因，她認為有關人士都期望有機會在香港的選舉投票，「因為他們（內地港人）仍與香港有很強的連繫」。

她並力指，香港政府現有一些政策都有「內地的層面（mainland dimension）」，指內地港人都十分關心有關投票政策，故認為拒絕相關人士投票並不合理，「這就是我所指的公眾和社會的訴求」。

早前有傳媒指，政府擬於下月向立法會提供內地投票修例建議，又指當局不會在修例前進行任何大型公眾諮詢，林鄭今天只稱，任何涉及香港選舉制度的改變，都需要修改法例，聲稱公眾「會有機會表達意見」，立法會亦有機會決定是否支持修例。

稱希望深港「強強聯手」 已要求政策局研究兩地深化合作

對於押後的施政報告何時會再宣讀，林鄭僅指押後施政報告是為方便與中央部委商討惠港政策，而今次要求中央支持的措施範疇較廣泛，有創科、商貿、航空業及大灣區發展等，形容中央反應積極及正面，願意為她提出的措施作深入研究，但需時回應，中央部委需要協調工作，適當時會親自通知她，屆時她與其他同事會再上京磋商，現時未有確實日子，希望能盡快落實。

她又在開場發言時主動提到，早前赴深圳參加「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」後，已要求政策局就深化深港合作進行研究分析，認為在創新科技、文化創意產業、高等教育及醫療等範疇，兩地都有合作空間，形容希望兩地城市可以「強強聯手」，推動下一階段經濟發展。她並指，上星期出席活動後，留意到坊間有說法指香港已落後於深圳，欠缺機會且發展大不如前，又有說法認為香港仍有優勢，地位不會改變，亦有指深港各自有優勢，能互補不足互惠互贏，她個人較同意兩地能互補不足的說法，香港發展應更聚焦於中央，特別是大灣區，強調深圳有很多地方值得香港學習。

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