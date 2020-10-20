失業綜援個案創6年新高 上月底有逾1.9萬人申領按年升55%

武漢肺炎疫情反覆持續，本港最新失業率回升至6.4%，今年7月至9月失業人數逼近26萬。與此同時，失業綜援個案也創新高，截至上月底，逾1.9萬人因失業而申領綜援，按年大幅上升近55%，申領人數是近6年最多。

社會福利署今日（20日）公佈最新數據，截至今年9月，綜援個案有225,958宗，按月微跌0.1%，長者申領人數最多有132,379宗，按月減少0.3%；其次是因失業而申領綜援，有19,024宗，按月增加1.4%，是自2014年10月以來，失業綜援個案數目最多，與去年同期比較，更大幅增加54.9%。

持續近一年的武漢肺炎疫情重創本港經濟，最近失業率回升至6.4%，是近16年新高。社署今年6月起，放寬健全人士申領綜援的資產限額一倍，原本為期6個月，政府早前在第二輪防疫抗疫基金宣佈延長計劃至明年5月31日。

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