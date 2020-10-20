確診印領館職員誤獲免檢　衞署致歉

【本報訊】早前一名由印度返港後確診的第5217號25歲印度駐港領事館男職員，返港後獲豁免強制檢疫，直接返回薄扶林居所，惹社會質疑。衞生防護中心昨承認擺烏龍，誤將該名不屬豁免檢疫級別的男子豁免檢疫，就安排失誤致歉。

衞生防護中心指，這名25歲男患者10月15日從印度抵港，手持當地政府認可的病毒核酸檢測陰性結果，向中心提供駐港領事館人員身份證明，相關人員按現行機制豁免他強制檢疫。患者在機場提供樣本檢測後獲准返回居所，接受14天醫學監察。惟其檢測結果呈初步陽性，中心立即將他送往醫院隔離。

22候檢客進駐華逸

中心在跟進時發現，這名駐港領事館職員並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別，原應在酒店強制隔離14日，中心就安排有誤致歉，已提醒相關人員謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類事件再發生。

據報道，該男患者是印度領事的助理，乘坐AI314航班來港，同機另有三名乘客入境後亦確診。

本港昨新增15宗確診個案，包括14宗輸入及一宗本地有關連個案，累積5,257宗確診和疑似個案。本地個案是第5255號21歲女子，無病徵，患者是尖沙嘴帝苑酒店群組確診者的密切接觸者，該群組累計九人確診。14宗輸入個案涉九男五女，年齡由26歲至52歲，分別由菲律賓、土耳其、美國、英國、印度、印尼、西班牙、俄羅斯、哈薩克等抵港。

此外，青衣華逸酒店等候檢測中心昨日正式運作，下午4時半左右，約22名疑是抵港人士乘坐旅遊巴抵達酒店，數名身穿保護衣、透明面罩及手套的酒店保安員在門口卸下車上的行李，抵港人士取回行李後步入酒店大堂 。

華逸位處藍澄灣屋苑內，居民憂增加感染風險，反對華逸為候檢中心，居於藍澄灣第六座、家中有兩名小朋友的伍小姐指住所與酒店距離太近，亦會與酒店住客共用商場、超市、小巴站等，「點小心呀，除非唔返學！」