新城市廣場男女持刀棍涉恫嚇市民 調查警認無找尋目擊者：唔知有咩證人

沙田新城市廣場去年9月有大批市民聚集大合唱，有中年同居情侶懷疑用手機拍攝眾人，與市民發生衝突，其間男女涉手持水喉通和長刀恫嚇市民。兩人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今於沙田法院續審。偵緝警員供稱，曾搜查被告聲稱棄置水喉通及長刀的地點，卻一無所獲，上門搜屋後亦只從單位內檢獲被告的衣物。控方問警員有否尋找目擊證人，警員稱沒有，並謂：「唔知有咩證人。」

被告為旅遊巴司機陳美英（49歲）及廚師黎一龍（45歲）。兩人各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們於去年9月15日在沙田新城市廣場L1上落客區的公眾地方管有攻擊性武器、即分別管有一把刀及一支棒。

控方傳召三名負責調查及搜證的警員作供。警方案發翌日於兩被告寓所後樓梯埋伏，待兩人現身時表露身份。警員形容兩人態度合作，並邀請警員入屋。搜查單位後，警員檢取兩被告的衣物，男被告並主動告知警方棄置刀與棍的地點，惟警員搜查後未有發現。

女被告多處受傷稱曾遇襲

控方問警員有否尋找目擊證人，警員稱沒有，更指：「唔知有咩證人。」兩人其後被捕並帶返警署調查，警員替女被告搜身時，發現她身上多處受傷。控方問女被告受傷原因，警員指女被告曾透露案發當日在新城市廣場遇襲。

裁判官香淑嫻裁定案件表面證供成立。女被告出庭自辯，指當日於新城市廣場內遭人包圍，有人在她的耳邊叫囂。保安前來驅趕聚集人群不果，遂護送她離去。她離開時仍遭多人尾隨，其後男友駕車到達商場外接她。女被告供稱，男友欲保護她，「但啲人唔收手」，她便即場從地下拾起一把刀，欲衝前保護男友。

女被告供稱，雖然她曾被人打，但強調從未想過傷害任何人。她承認曾揮舞長刀，但只是「想嚇走襲擊我啲人」。她又稱當時感到害怕，「咩都諗唔到」。兩人駕車離開後，曾停車棄置長刀及水喉通。聆訊下午繼續。

【案件編號：STS1600-1601/20】

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