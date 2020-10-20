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新城市廣場男女持刀棍涉恫嚇市民 調查警認無找尋目擊者：唔知有咩證人

12分鐘前
女被告陳美英(蒙頭者及小圖)、男被告黎一龍

沙田新城市廣場去年9月有大批市民聚集大合唱，有中年同居情侶懷疑用手機拍攝眾人，與市民發生衝突，其間男女涉手持水喉通和長刀恫嚇市民。兩人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今於沙田法院續審。偵緝警員供稱，曾搜查被告聲稱棄置水喉通及長刀的地點，卻一無所獲，上門搜屋後亦只從單位內檢獲被告的衣物。控方問警員有否尋找目擊證人，警員稱沒有，並謂：「唔知有咩證人。」

被告為旅遊巴司機陳美英（49歲）及廚師黎一龍（45歲）。兩人各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們於去年9月15日在沙田新城市廣場L1上落客區的公眾地方管有攻擊性武器、即分別管有一把刀及一支棒。

控方傳召三名負責調查及搜證的警員作供。警方案發翌日於兩被告寓所後樓梯埋伏，待兩人現身時表露身份。警員形容兩人態度合作，並邀請警員入屋。搜查單位後，警員檢取兩被告的衣物，男被告並主動告知警方棄置刀與棍的地點，惟警員搜查後未有發現。

女被告多處受傷稱曾遇襲

控方問警員有否尋找目擊證人，警員稱沒有，更指：「唔知有咩證人。」兩人其後被捕並帶返警署調查，警員替女被告搜身時，發現她身上多處受傷。控方問女被告受傷原因，警員指女被告曾透露案發當日在新城市廣場遇襲。

裁判官香淑嫻裁定案件表面證供成立。女被告出庭自辯，指當日於新城市廣場內遭人包圍，有人在她的耳邊叫囂。保安前來驅趕聚集人群不果，遂護送她離去。她離開時仍遭多人尾隨，其後男友駕車到達商場外接她。女被告供稱，男友欲保護她，「但啲人唔收手」，她便即場從地下拾起一把刀，欲衝前保護男友。

女被告供稱，雖然她曾被人打，但強調從未想過傷害任何人。她承認曾揮舞長刀，但只是「想嚇走襲擊我啲人」。她又稱當時感到害怕，「咩都諗唔到」。兩人駕車離開後，曾停車棄置長刀及水喉通。聆訊下午繼續。

【案件編號：STS1600-1601/20】

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新城市持刀棍男女在公眾地方管有攻擊性武器罪抗暴之戰陳美英黎一龍
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