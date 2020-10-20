【疫情反覆】

【本報訊】本港不少市民對強制檢測有保留，惟政府堅持推出，食衞局長陳肇始昨晚與多個醫療團體代表討論強制檢測問題，與會的醫學會會長蔡堅透露，局方提出以《預防及控制疾病條例》，強制有病徵或有確診個案大廈的居民做病毒檢測，但局方未有交代具體執行細節。蔡認為目前疫情處於低水平，質疑是否有需要推出強制性規例。有私家醫生擔心強制做法會破壞醫患關係。

多個醫療團體的代表昨晚與陳肇始開會，討論強制檢測及流感疫苗缺貨等問題。蔡堅會後表示，政府現階段聆聽各界意見，但局方有意以第599章《預防及控制疾病條例》下，增設強制檢測的法例，強制有病徵或有確診個案大廈的居民接受病毒檢測。他估計局方想盡快落實推行，而非待第四波疫情來臨，但局方未有說明執行細節，包括如何舉報不願檢測的病人等，「𠵱家都未想到（醫生）點樣通知政府，政府點樣執行，舉例𠵱家要推出嘅原因，就係有啲大廈即使派樽都唔係個個接受，有啲老人院亦都唔係個個接受嗰啲樽，酒店亦冇完全接受」。

陳子泰︰患愛滋也無權逼驗

蔡堅說，與會者對強制檢測意見分歧，他質疑強制檢測成效，又認為現時疫情處於低水平，質疑是否值得在市民對政府不太信任的時候，推出強制規例，「佢（政府）想執行得容易啲就用呢個法例，但亦要顧及市民嘅感受，尤其係現在案例較少」。

蔡堅昨早接受電台訪問時表示，武肺病徵廣泛，若醫生每次都報警處理，很可能會破壞醫患關係，甚至令患者抗拒求醫，帶來反效果。他認為若要實行強制檢測，政府必須說明哪些特定病徵才須被列入強制檢測範疇，以及政府必須確保有足夠樣本樽及足夠人手追蹤。

醫學會會董及傳染病顧問委員會聯席主席陳子泰醫生指，本港市民懷疑患有傳染病，即使嚴重如愛滋病，醫生亦無權強迫病人檢驗或醫治，因病人對自己身體有自主權，故當局提出強制「有病徵」人士接受檢測的做法，或與醫委會專業守則有衝突。「另外根據文獻，新型冠狀病毒病徵有超過30種，當中許多與其他疾病有重叠，較難定義出應強制受檢測的相關病徵。」

本身是私家醫生的醫學會義務司庫楊協和表示，未聽聞其他地方強制有病徵人士檢測的先例，不理解私家醫生或門診如何執行，「到時係咪要落閘放狗？」憂慮最終或令病人更抗拒求醫。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦擔心強制檢測，可能嚇怕有病徵的市民諱疾忌醫，「如果當佢病情嚴重到頂唔順，先至去急症室，嗰時佢已經喺社區播咗一段時間病毒，社區爆發風險反而大增」。他認為政府應在18區設立臨時免費檢測中心，增加市民願意檢測的誘因，「透過方便市民嘅做法，令佢哋有唔舒服，自己願意走去驗。」