學者：研港深融合一廂情願

【本報訊】特首林鄭月娥上周突押後宣讀《施政報告》，稱部份要求中央支持的措施，要與內地部委商討。包括《文匯》、《大公》等多份左報昨刊出林鄭專訪，提及正就加強金融業互聯互通、創新科技、機場和航空業及改善民生四方面尋求中央四方面支持，又稱研究與深圳推出「聯合政策包」，吸引遭美國針對的人才回流深港，但有學者認為，林鄭提出港深融合惠港政策或是一廂情願。

港科研缺配套欠吸引力

林鄭接受左派報章專訪時解釋，準備《施政報告》時希望中央支持港經濟復蘇，又指希望獲中央支持政策，包括金融，加強互聯互通；創新科技則希望香港與深圳打造國際創新科技中心；機場與航空業範疇，由於2022至2024年三跑系統陸續啟用，在此關鍵時候，如何令航空業更快復蘇，需向中央爭取，又稱香港現況嚴峻，包括受中美關係、社會動盪，以至疫情等多重打擊，非單靠內部消費可解決。

有關與深圳打造國際創新科技中心，林鄭指將研究與深圳推出「聯合政策包」，吸引遭美國針對的人才回流深港；又期望中央支持香港提振經濟，如金融業加強互聯互通、與深圳攜手打造創新科技中心。

不過，資深投資者林一鳴指，林鄭訪問中提出方針毫無亮點可言，主因中央對深港融合態度大不如前，「通常每次香港有經濟困難，中央都有政策幫香港，今次已經完全冇，所以我覺得林鄭有機會自己一廂情願」。

林估計，遭美國針對科研人才主要為內地人，他們回流定會首選深圳，香港並非「聯合政策包」受惠對象，深圳科技發展遠勝香港，香港在科研上缺土地、人才、儀器等配套，而科技園支援亦遜於內地科研資助。

經濟學者羅家聰認為，金融業互聯互通是林鄭一廂情願，反而深圳或有意提高額度或容許更多外資直接進入，毋須再經香港投資，未來香港或因而失去「中間人」角色，以及失去特殊待遇，成為與內地相近城市。