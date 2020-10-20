Lunch哥葵涌商廈「和你睇《蘋果》」邀警同閱 數十警在場戒備

人稱「Lunch哥」的中學生李國永（David）今日（20日）發起「葵涌和你lunch 」行動，於九龍貿易中心閱讀《蘋果日報》，而今日警力佈防較以往明顯增強，商場外停泊至少五部警車及有數十名警察戒備，商場內也有數名疑似便衣警及保安監察。

下午1時許，David身穿校服及藍色風褸造型現身，並在九龍貿易中心中庭坐下及獨自翻閱《蘋果日報》，又舉起五一手勢。惟行動未有如David期望「聚到人」，只有少部份市民行過停下拍照，及向他打氣支持。

David讀報約10分鐘後，便轉移陣地到停泊在商場外的警車前舉起五一手勢及讀報；及後有5名警員上前要求他不要坐在行人路上，並改為坐在石梯上繼續閱讀。

David 稱，今日的警力是特別異常，形容是近月行動中警力佈防最多的一次，強調自己只是獨自在讀報，又稱要在行動中邀請警察一同參與閱讀《蘋果日報》，又揚言「我係唔會驚你（警察），因為我做嘅嘢係合法，你有本事就拉我。」

他指，留意到有停泊的警車空轉引擎超過3分鐘，疑違反《汽車引擎空轉（定額罰款）條例》，故遂稍後於網上投訴，「唔好諗住警察唔會違法，（有嘅）我都會去投訴。」

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