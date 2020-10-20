西醫陳國禎錯誤處方抗生素致敏 專業失當罪成判停牌1月緩刑1年

西醫陳國禎被指向有藥物敏感的病人，錯誤處方含致敏成份的抗生素藥物，導致病人出現敏感反應，全身出現紅疹。醫委會今（20日）展開聆訊，陳被控專業失當罪成，判罰停牌一個月，緩刑一年。

案情指，事主於2017年5月，因喉痛、流鼻水及咳嗽向被告陳國禎求診，其母當時已向陳表明事主對盤尼西林敏感，惟陳仍處方可致敏的抗生素Augmentin。事主服藥後身體出現紅疹，並到急症室求診，急症室醫生指事主服食的抗生素中含盤尼西林。事主母親及後曾向陳查詢敏感是否由其處方引起，惟當時陳否認，事主母親遂向醫委會投訴。

研訊小組主席蔡堅表示，即使服用少劑量致敏藥物亦可致嚴重後果，指被告處方不恰當及不安全。他又提到，小組發現被告為病人撰寫的醫療紀錄不清晰及欠缺如病史等必要細節，提醒被告作出改善。

被告承認控罪。辯方求情指，陳已屆75歲，服務長洲區逾30年，對事主感到抱歉，而過往亦沒有被投訴紀錄。

蔡堅於判刑時表示，被告初犯及有誠意認罪，他又提到被告曾辯解指因病人眾多及時間緊迫而出錯，惟小組認為被告需給予每個病人足夠診症時間。陳被罰除牌一個月，緩刑一年，並須上關於安全處方及醫療紀錄的課堂。

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