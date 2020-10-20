泛民泰領館抗議　撐奶茶盟友

【本報訊】泰國抗爭運動持續，作為「奶茶聯盟」成員之一的香港，多名民主派人士昨到泰國駐港領事館門外聲援泰國抗爭者，又譴責泰國政府做法，並要求泰國當局立即釋放被捕人士及回應人民訴求。

警如臨大敵 阻上樓遞信

民主黨許智峯、社民連岑子杰、民協何啟明、前眾志秘書長黃之鋒及多名區議員，昨午以四人一組方式到泰國駐港領事館所處的金鐘東昌大廈外示威，高舉泰國示威者的三指抗爭手勢，並高喊「Fight for freedom！Stand with Thailand！」、「Free Thailand！ Democracy Now！」等口號。警方如臨大敵，在領事館所處大廈外部署四部警車，又派近30名警員在場監視。民主派原計劃往領事館所在樓層抗議及遞交請願信，在保安及警方阻撓下未能成功，遂把標語貼在大廈玻璃門上表達訴求。

許智峯指，泰國年輕人上街抗暴政遭鎮壓，異見者和民運領袖被扣留，泰國當局應立即釋放有關人士，希望民主派聲援行動令泰國人知道，世界不同角落都有人支持他們：「港人睇到嗰啲畫面，面對警暴、水炮車、警棍、胡椒噴霧，我哋深深觸動，呢啲正正係香港上年反送中運動所經歷。」黃之鋒呼籲港人在當前惡劣形勢下，要聲援泰國的抗爭者，「無論奶茶聯盟嘅概念，以至面對警察嘅暴力，我哋都同泰國人民站在同一陣線」。