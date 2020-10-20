港珠澳大橋︱港口岸疫情下拍烏蠅 的士司機：排一兩個鐘先有客

武漢肺炎疫情持續，實施強制檢令等措施，減少跨境人流，港珠澳大橋的香港口岸變得冷清，大多店舖已經暫停營業，只餘下一間便利店繼續照常營運。有的士司機表示，自疫情爆發後，口岸的客人大減，惟仍前來碰運氣，希望能接到長途客。

《蘋果》本月初於中午時分來到大橋香港口岸，逗留1個多小時，發現只有數名旅客或市民從入境大堂離開。口岸的離境大堂的化妝品店等店舖全部沒有營業，而入境大堂飯糰店及食肆同樣停止營業，有店舖已圍上木板，機場預辦登機櫃台也暫停服務，口岸大樓僅剩下一間便利店繼續營業。

因應人流減少，接駁口岸的交通服務因而削減，包括暫停專線小巴901線，故有不少該線小巴停泊於該站，站內可說是「車多過人」。

整個口岸雖甚少旅客，仍有數輛的士於的士站內排隊等客。的士司機周先生表示，口岸較多往九龍、香港的長途客，所以來排隊碰運氣，「平均都要排一、兩個鐘」。他坦言，現時受疫情影響，很少客人於口岸上車，希望疫情盡快完結，使生意能轉好。

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