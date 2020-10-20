【旁若無人】

【本報訊】因在山澗裸浴被拍片瘋傳的大媽，身份曝光。本報記者確認涉事山澗位於馬鞍山牛烏石澗對開，據知大媽與丈夫居利安邨，過去半年在山澗取水、洗衫、沐浴，有街坊指大媽因欠交水費遭斷水而做出有關行為，當區區議員會嘗試了解她的需要，並作出勸告。

涉事地點位於馬鞍山牛烏水塘對下溪澗，由富寶花園穿越馬鞍山繞道上山，約15分鐘抵達，水池面積約2米乘3米，水深約1.5米，周邊有人為鋪磚痕迹，據知已存在多年。

漁護署︰污染水道可囚3月

有街坊說，涉事大媽與丈夫居住利安邨，疑是新來港人士，領取綜援，並指其寓所疑因欠交水費遭水務署斷水，半年前起幾乎每朝到場沐浴梳洗。網上早前瘋傳一段短片，見該大媽無視旁人，赤裸跳入池中沐浴，被行山客指傷風敗俗，污染環境，有街坊認出池邊藍衫男子是其夫。

記者昨早7時半到場，發現涉事大媽騎單車帶着一大盆衫和清潔用品，先蹲在池邊洗衫近兩小時，完成後取水刷牙洗面洗頭，盛水沖洗後直接跳入池中浸浴「瑜伽」，將露天山澗視為私人浴間，最後用空瓶取走10公升山泉，10時半騎單車離開，其間未有理會記者提問，只喃喃說着不明方言。

女晨運客May承認是短片上載者，指不喜歡大媽經常遺下膠樽、煙蒂破壞大自然，「有一次我個孫喺下游玩水，佢攞住個炒菜鑊去上游洗」，出言勸止又被當耳邊風，遂憤而拍片，今年8月至今已兩度拍到她半裸出浴，便放上fb群組要求公眾評理。

沙田利安區議員麥潤培也認出大媽是利安邨街坊，指上址有不少街坊取水煲茶或浸腳消暑，裸浴還是首次聽聞。麥會了解她是否因遭截水而做出有關行為，再按其意願提供社區支援，但認為其行徑污染溪水，會勸她停止。

漁護署回應根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園內污染任何溪流、水道、水池或水潭，否則可被檢控，一經定罪，最高罰款2,000元及監禁3個月，署方會加強巡邏有關地點，如發現違規活動，會採取適當執法行動。