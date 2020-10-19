天文台料颱風逼港600km勁過浪卡 惟東北季風主導 連續3日離岸強風

上周掠過香港以南440公里的熱帶風暴「浪卡」，其東南風與東北季候風夾擊；兩股氣流在香港附近匯聚成東風，並叠加至烈風程度，令天文台發出60年來最遠的8號風球示警。事隔10日，天文台預測再有風暴周五（23日）掠過香港以南約600公里，雖或能達颱風級，較「浪卡」更強，但距港則較「浪卡」遠，加上今次東北季候風勢力較大，主導本港天氣，故本港屆時仍有陽光及乾燥，連續3日僅離岸海域吹強風。

記者 李鈺廷

天文台昨午2時升格菲律賓以東的低壓區為熱帶低氣壓（熱帶氣旋最低級別），中心風力達時速45公里，預計它以時速25公里向西北偏西移動，周二、三橫過呂宋，進入南海中部；周三至五稍為「收油」，並增強至中心風力達時速120公里的颱風，周五在香港以南約600公里掠過，繼續移向越南中部至海南島以南一帶。

入南海路徑仍變數大

從天文台繪製的風暴預測路徑機率分佈圖可見，此熱帶氣旋進入南海後，預測路徑機率跌至不足70%；最接近香港的一段更減至僅約50%，反映氣象超級電腦目前仍未掌握此風暴進入南海後的確實走向，預測路徑變數仍大、準確度偏低。

天文台科學主任梁麗儷回覆《蘋果》查詢時指，此風暴即使進入南海，但因本港屆時主要受東北季候風支配，風暴直接威脅本港的機會不大。此熱帶氣旋雖然仍身處偏暖的海面和微弱的垂直風切變環境，有利其增強，但它橫過菲律賓時，可能被呂宋地形型削弱或破壞結構；乾燥的東北季候風亦有機會「陰乾」或「彈走」風暴，均令風暴進入南海後的強度和路徑仍有變數。

暫料乾燥見陽光 冇雨落

雖然天文台暫預計，此熱帶氣旋最接近香港時，加強至颱風級，較上周掠港440公里的熱帶風暴「浪卡」（中心風力達時速85公里）還要強兩級，但由於它遠至600公里掠過，較浪卡遠得多，加上乾燥的東北季候風本周將持續支配廣東，本港天氣仍由東北季風主導。天文台料香港屆時雲量增多，但仍有陽光及乾燥，未至於落大雨。

早前報道：浪卡60年最遠8號風球 未入400km遠離始掛波 專家解構怪異襲港

不過，由於南海風暴的此低壓系統靠近大陸的高氣壓，緊密的氣壓變化（氣壓梯度增加），亦加強香港風勢。天文台預測本港周五起風，市區氣溫跌至最低的21°C，普遍地區吹和緩至清勁（4至5級）北至東北風，離岸海域間中吹強風（6級）；周六、日風勢持續，只是風向轉為東至東北風。

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