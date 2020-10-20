快必被控發表煽動文字 慢必指已要求法庭終止聆訊

人民力量副主席「快必」譚得志被指多次在擺街站及遊行時，引發對政府的憎恨和藐視，被控五項《刑事罪行條例》下的發表煽動文字等罪，上月提堂後一直還柙，未能保釋候訊。黨友「慢必」陳志全今到荔枝角收押所探望他，透露律師已就案件向法庭申請終止聆訊，理據包括煽動罪違反《基本法》和《人權法》，侵犯言論自由，以言入罪。

據了解，被告譚得志就五項煽動文字罪申請終止聆訊，認為繼續聆訊構成濫用程序。被告申請理據包括控罪書未有列明煽動字詞具體是甚麼，嚴重影響他抗辯的準備。而《刑事罪行條例》下的「煽動意圖」罪懲罰無意煽惑暴力的純粹言論，過度限制表達自由，且「煽動意圖」罪涵蓋範圍不夠清晰，不符合「依法規定」的要求。申請分別呈交給律政司及粉嶺裁判法院。

譚得志被指近月多次在擺街站及遊行時，引發對政府的憎恨和藐視，上月遭警方國安處人員到住所破門拘捕，扣查逾50小時後押解提堂。他被控五項《刑事罪行條例》下的發表煽動文字等罪，控方指他多次叫出「光復香港」及「五大訴求」口號，以及「黑警死全家」、「解散警隊刻不容緩」、「7.21唔見人」等，蓄意煽動公眾叫口號貶低香港政府及中國政府，鼓動和引發對政府及警隊的憎恨。案件11月17日再訊。

【案件編號：FLCC1691/20】

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