本地遊或放寬至30人一團

【本報訊】本港連續三日沒有出現本地源頭不明個案。據了解，政府擬因應疫情放緩，放寬本地遊限制，讓業界可開辦30人本地團。 據悉，政府今日會把建議提交行會，若獲通過，周五或可執行，業界最快周六、日可推本地遊。

本港旅遊業重創，業界一直爭取發展本地遊。據悉，政府擬放寬本地遊限制，容許旅遊巴可坐約30人，讓業界辦30人本地團，但會加設限制，包括車上須備消毒用品如洗水液及後備口罩等，領隊要先接受檢測並獲陰性結果，而本地遊團友下車後，要跟隨景點規定， 如在主題樂園可按已豁免的條款遊覽， 但在一般景點則要遵守限聚令等規定， 包括四人同行及與其他小組盡量保持社交距離，至於膳食安排也須四人一枱等。據悉，放寬亦適用於旅遊船隻。

社交距離措施料持續

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指本港疫情仍未穩定，認為本周四屆滿的防疫措施包括食肆四人一枱、酒吧食肆堂食至午夜12時等，應繼續維持。他認為最少連續14日至28日並無任何本地個案，包括源頭不明及有關連個案，始算疫情受控，才考慮放寬社交距離措施。

另政府第三輪「防疫抗疫基金」再次推出「健身中心資助計劃」，為每間合資格的健身中心提供一筆過5萬元的資助，昨起接受申請，至11月18日截止。