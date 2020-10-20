陳肇始回應傳遭建制派篤灰求撤換 僅稱「冇補充」 李梓敬曾批：廢官，淨係識喊

護士出身的食衞局局長陳肇始，持有曼徹斯特大學教育碩士、哈佛大學公共衞生碩士及香港大學哲學博士學位，出任局長以來，表現未如理想。去年回應傳媒查詢國產催淚彈成份時，坦承當局對成份的無知，稱當局只是翻查文獻，向公眾提供清洗催淚煙指引。今年陳局長領軍抗疫亦未孚眾望，限聚令進退失據，實施全日禁堂食天怒人怨，翌日即告取消更離地謂「禁堂食先發現好多人仲要返工」 。

《信報》政情專欄早前披露有「資深建制人士於6月向北京上書」，要求替換陳肇始。陳周二（20日）記者會上被問及消息是否屬實，僅稱「我冇補充」。

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資深建制人士6月上書北京要求換人

《信報》時事評論本月6日刊登文章，作者稱有資深建制直諫北京，要求撤換陳肇始。文章指，今年4月港府問責團隊大換血，惟部份建制中人仍對目前管治班底感不滿，更有資深建制人士於6月向北京中央極高層上書，要求中央批准再次更換個別問責官員，矛頭直指陳肇始。

文章引述該名「資深建制人士」指，今次香港抗疫見功，全賴公務員團隊，惟負責領軍的陳肇始表現未符眾望，且實施社交距離措施準則令人費解，亦未能自圓其說。文章引述消息稱，中央事後派人傳話，表示「收到了」。

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陳肇始背書講兩分鐘抗疫「政績」

周二陳肇始與商經局局長邱騰華出席記者會交代最新社交距離措施時，有記者問陳肇始有關撤換傳聞，又問陳對自己過去一年防疫方面有何評價。陳肇始對撤換傳聞僅稱「其實我冇補充」，再用逾兩分鐘「背書」式回顧抗疫政績。

陳指：「我哋過去喺食物及衞生局，同埋全個政府各政策局，以及我哋嘅同事，包括我哋好多義工，喺過去差唔多大半年，喺防疫抗疫工作一向都係盡心盡力，大家都係付出好多，我哋前線嘅醫護人員亦都係一直為住呢場抗疫戰，無論係公共衞生定係醫院方面都盡我哋最大努力，而家疫情雖然稍為回落，但宏觀國際仍然嚴峻同仍然有啲爆發，所以一方面我哋繼續嚴防輸入；另一方面我哋亦都喺本地監控疫情下盡量睇番有邊啲空間可以放寬，以及喺有效控制、有序咁樣令市民同經濟活動可以放寬。

「最後，我哋亦都會留意嚟緊會唔會有第四波，所以喺而家嘅情況底下，我哋亦都有多項工作準備，一旦第四波疫情來臨，我哋可以總結過去嘅經驗，同埋我哋而家嘅工作有乜嘢係需要細緻化，睇吓有乜嘢需要加強，我哋一直都係做緊呢方面嘅工作。」

據了解，除了政界人士不滿陳肇始表現，不少公立醫生對陳都有微言，認為她冇料到，能力不足，今次抗疫的甩碌表現可見一斑。不過，有政界中心認為由於距離林鄭特首任期結束不足兩年，加上未必有人肯接這個燙手山芋，相信中央不會輕言撤換陳肇始。「佢應該可以平平安安做埋嗰年幾嘅，但係下屆就唔使旨意冧莊。」

以淚擋駕拒撐醫護

陳肇始口口聲聲感謝前線醫護盡最大努力打抗疫戰，惟曾任護士的她，今年2月前線醫護因政府拒絕封關及缺乏防護物資，擬發起罷工，陳肇始未有支持醫護要求封關，只在電台節目表示對情況感擔心，更以淚擋駕拒絕回應訴求：「擔心醫護人員情緒……另一方面……（擔心）我哋服務啦」，又指「希望一定要保護到前線醫護人員，前線好辛勞工作，感受到佢哋壓力好大」。前高官王永平在facebook轟陳肇始「對鏡頭喊係無用嘅」，認為她應該支持醫護人員，「對住林鄭喊」，否則要「辭職唔撈」。

建制中人如李梓敬今年7月亦於facebook批陳肇始：「陳肇始係廢官，我話嘅。」斥陳未「嚴懲逃兵醫護」之餘，亦沒有一早要求向歐美來港人士強制隔離，禁堂食朝令夕改，「淨係識得喊」。公民黨郭家麒年初在武肺未於香港爆發前，已拍片呼籲市民要靠自己做好防禦措施，「唔好靠政府」，舉例指台灣澳門等鄰近地區已加強陸路口岸檢疫，對所有從武漢抵達的旅客量度體溫，惟港府當時仍不動如山，斥陳肇始是肺炎的「廢」。

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