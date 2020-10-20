悼念周梓樂逝世四個月 四學生涉藏無線對講機被控

近300名市民於科大生周梓樂墮樓事件四個月當日，前往出事的尚德邨悼念，當晚大批警察在將軍澳區內向市民搜身，其間四名學生於港鐵調景嶺站內疑被搜出無線對講機，分別被控無牌管有無線電通訊器具罪，今午於觀塘裁判法院提堂。主任裁判官徐綺薇應辯方要求，將案件押後至12月1日，讓辯方索取文件及法律意見。各人准以現金1,000元保釋外出，其間須每周向警方報到一次。

四名被告依次為蔡永傑（19歲）、林秀峰（19歲）、黃泓睿（19歲）及17歲蔡姓男生，各人被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指他們於今年3月8日在港鐵調景嶺站內沒有牌照而管有無線電通訊器具。

其中代表17歲男生的律師庭上投訴，指當晚遭截查後被帶往站務室，室內有7至8名警員。被告在毫無反抗下，突遭一名警員掌摑，另一警員則以警棍打向被告前面的檯面，然後將他推出站務室並警告謂：「你依家認罪，就算你遲啲要坐，我都可以令你好過啲。」

【案件編號：KTCC1865/20】

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