誰可阻止悲劇發生？（陳景儀）

天水圍17歲中六女生棄連臍帶女嬰一案，多份報章都有報道，但在報章報道前，該學生難道沒有接觸過可幫她的人嗎？怎麼她連嬰兒都生出來了，竟沒有人過問呢？

林鄭月娥曾在2000年任職社會福利署署長時首次探訪天水圍，已發覺天水圍有嚴重社區疏離感，有如「悲情城市」。為甚麼到現在2020年了，天水圍還是繼續有很多悲劇上演？

在這20年來，政府在天水圍的社區建設的確投放了不少資源，運動場、游泳池、公共圖書館等相繼落成，天水圍的青少年似乎多了很多好去處。然而，天水圍人的真正需要到底是甚麼呢？

天水圍的家庭部份是新移民、低收入家庭、獨居老人等，有需要支援的一群人，接收訊息比較緩慢，教育水平不高，所以在教養下一代的時候，往往會出現一些問題，甚或有些家庭雙親關係不好，或許離異，這樣背景下的孩子缺乏支援，遇事只會尋求朋輩幫忙，而朋輩能提出的意見未見得會比當事人理性，於是便造成悲劇發生。

中六學生懷孕產子豈是一天之內發生的事情，但是懷胎這麼長的時間，女學生怎麼沒有遇到任何可以幫她的成年人呢？是有人視而不見嗎？女學生可有想過尋求幫忙？還是她根本找不到支援的渠道呢？

年輕這個階段是人一生的黃金時期，但是年輕人有很多事還不懂，貧窮家庭出生的年輕人所得到的資源，可以獲取的訊息更加有限，同樣是幼嫩的蓓蕾，能否開出芬芳的花朵，似乎就看她在經歷的暴風雨時，有否得到遮蓋、庇護。看到女生年紀輕輕拋棄嬰兒的新聞，我只希望這個城市人與人之間能多點溫情。

陳景儀

教師