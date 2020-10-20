劉鳴煒指市民認為社會不穩源於某官員 質疑梁振英批鬥教師「簡化」青年問題

國家主席習近平早前表示，要吸引更多香港青年到內地，以增強對國家的強向心力。青年發展委員會副主席劉鳴煒指，青年工作應由下而上，這較由上而下更有效。對於全國政協副主席梁振英針對教師出手，甚至公開教師資料，劉未表認同，質疑這是「單一化標籤，過份簡化分析（青年激進問題）。」

劉鳴煒接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目時表示，他的智庫早前探討青年到大灣區就業意向問題，發現僅兩成受訪青年有意到大灣區工作，主要原因是薪金差距太大。他表示自己作為商界、建制派，覺得押後了出台的施政報告會很多關於大灣區的內容是好事，但重點是如何讓一般市民也感受到好處，才是兩地政府要做的事，「要市民、打工仔buy-in（接受）、感覺到、共同受惠。」

劉指，自「港版國安法」立法後，示威暴動減少，短期而言安定了社會，而要長期穩定就要解決人心問題：「復和係要睇時機，要揀啱時機去做」，又指普遍市民和青年覺得問題源於特區政府或某位官員。

不應過份簡化地分析青年激進源頭

被問到是否同意梁振英指青年人激進的源頭是教師，以及是否同意梁公開教師資料的做法，劉鳴煒稱，教師對學生有很大影響力，應做好本份：「香港咩青年都有，激進、深藍都有」，故此不應單一化或過份簡化地分析。劉又認為，從其他地方被激進化的過程所見，源頭總是有很多，例如網上資訊、其他人的鼓勵或煽動等，「唔係一個半個源頭」，所以去激進化的工作也要從多角度處理。

對於港府推出「旅遊氣泡」，身兼海洋公園主席的劉認為現時先有新加坡是好事，並希望運作一段時間後目的地能增加。

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