武漢肺炎︱商台投資計劃縮減兩億元獲批 延長豁免本地製作兒童節目要求

疫情影響本地廣播公司的營商環境。通訊局今宣佈，批准商業電台修訂2016年至2022年的6年投資計劃，總投資額由約9.09億元縮減至7.03億元。免費電視方面，局方決定延長豁免持牌機構，須在綜合中文頻道播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定，直至下年3月31日。

商台指，為應對武漢肺炎疫情和經濟低迷下的經營挑戰，申請調整於2014年訂立的投資計劃。在新的投資計劃下，節目投資由8.84億元減至6.82億元；資本投資則由2,500萬元下調至2,100萬元，用於發展、提升和保養基礎設施和傳送設備。商台承諾，餘下兩年會繼續維持其聲音廣播服務的質量。

翻查過去立法會文件，商台曾在2004至2010年違反投資承諾，預計實際開支較原來承諾的投資額少26%。前廣管局認為，疏忽屬管理層的嚴重失誤，最終向商業電台發出警告。至此，牌照條款加入新條件，規定持牌機構在牌照周年日期起計3個月內提交管理報告，列明每年的實際投資開支。

延長豁免播放「全香港製作」兒童節目

而本地免費電視持牌機構，亦獲通訊局延長豁免播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定。局方指，香港電視娛樂有限公司反映，因武漢肺炎疫情影響持續，在尋找演員和場地製作本地兒童節目時遇到困難。局方同意，在兒童節目的總時數維持不變的大前提下，延長有關豁免多5個月，直至下年3月31日。

至於非本地電視節目服務，通訊局指，健康衞視已終止其牌照申請，生效日期追溯至今年8月26日。健康衞視終止牌照純屬商業決定。

新城節目被投訴題材不雅 投訴成立

此外，通訊局早前接獲一宗投訴個案，指去年9月5日，新城知訊台播放的節目《Oppa囡囡Night Night Friend》題材不雅，主持人鄭啟泰和向美玲的言論粗俗。局方調查後認為投訴成立，並向新城電台發出警告。

局方指，兩名主持談論日常和生活經驗，其間詳細地談論與排泄相關的事情。在該節目接近尾聲時，兩名主持以性行為來開玩笑，違反《電台業務守則—節目標準》，條文列明持牌人不得在節目內，加入聽眾一般不會接受的不雅、淫褻或低劣品味的材料，包括極度惹人反感地描繪，與性或排泄器官有關活動的用語和內容。

局方指，被投訴節目在當日晚上8時至9時播放，可能有青少年收聽，但主持的言論涉及性行為，並過度強調有關話題，在處理相關討論時有欠謹慎。

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