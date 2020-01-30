性愛片阻女友參加OCamp惹分手 巴士上狂斬女方 年輕工程師否認謀殺受審

年輕土木男工程師疑似控制慾強，不滿即將升讀大學的女友參加O Camp，威脅公開兩人的性愛片段，引起女方反感並提出分手。工程師後來承諾交還性愛片段，但實際私下保存部份內容，女方得悉後揚言不想再見面，工程師聞言即「飛的」到女方寓所，更購買廚房刀及尾隨她上巴士，在巴士上狂斬她33刀，傷及她的心、胸、肺等，肋骨更被斬斷，女方最終不治。工程師事後被控謀殺罪，今日受審。

案件今在高等法院開審，被告吳欣鍵（22歲）被指於2017年9月16日在柴灣道396號富城閣外一架118號城巴上謀殺20歲女友李倩姮。被告於開審前表示欲承認誤殺罪，稱基於精神失常而犯案，惟不獲控方接納。

雙方分別藏性愛及威脅錄音

控方開案陳詞透露，被告與女死者是情侶關係，兩人於2016年透過交友程式認識，當時被告在理工大學修讀土木工程，女方則在同一所大學就讀副學士。兩人及後發展為情侶，起初關係甜蜜。惟後來女方發現被告控制慾強，不時監察她的行蹤，且妒忌心重，因而埋下分手導火線。

控方續指，被告曾多次錄下與女友的爭執對話，故可憑有關錄音了解兩人當時的關係。案發前的夏天，女方獲理工大學護士系取錄，並欲參加大學迎新營（O Camp）。被告聞言大表不滿，女方遂提出分手。被告為此揚言自殺，但女方及後發現他只是飲醉酒。

除迎新營一事外，被告一直保存多段兩人的性愛片段和相片。女方多次要求他交還，惟被告拒絕，更曾威脅會公開有關片段，女方錄下威脅過程。控方透露，將於審訊中播放多段錄音，顯示被告承諾交還性愛片段，女方則答應刪除威脅錄音，惟雙方互不信任，猜度對方仍存有備份。

控方指，案發當日凌晨，被告將性愛片段交還女方，警方事後在女方寓所檢取兩張記錄卡，內有涉及性愛的71段影片及逾500張相片。但是，女方當日中午發現被告私下保存部份片段，兩人為此爭吵，女方揚言不想再見被告。

被告隨即「飛的」到女方位於藍灣半島的寓所。根據藍灣半島商場的閉路電視顯示，被告當日下午3時半在日本城購買了一把價值60元的廚房刀，及後在巴士站尾隨女方登上118號巴士，並一同坐在巴士上層。

被告自稱對買刀及狂斬死者經過毫無印象

控方續指，兩人在巴士上略有傾談，但不似吵架，亦沒有動手；惟5分鐘後、即約4時許，被告突然取出廚房刀，不斷斬向女方，斬逾30刀。及後被告自插多刀，並警告車上乘客不要靠近，再打破車窗從巴士上跳下。控方指整個過程遭巴士上閉路電視拍下。

救護員於4時15分抵達到場，發現死者全身浴血，已無呼吸或脈搏，送院證實不治。驗屍報告證實，死者的心、胸、肺、主動脈等共有33處刀傷，部分肋骨更被斬斷，死因是多重刀傷。控方指，被告同遭送院治療，及後一度入住青山醫院和小欖精神病治療中心。

控方向陪審員透露，被告早前在法官席前承認誤殺罪，稱基於精神失常而犯案。他曾向醫生透露，「飛的」抵達藍灣半島後的所有記憶皆已毫無印象，包括買刀及狂斬死者等經過。而根據辯方的精神科專家報告，被告案發時患有重度抑鬱及妄想型人格障礙，認為他是基於精神失常而犯案。

不過，控方不接納被告的誤殺答辯，認為他案發前購買廚房刀，於案發一刻有意圖殺死死者、或有意圖導致對方身體受嚴重傷害。而事發後替被告診治的精神科專家亦認為，被告案發時並非精神失常。

【案件編號：HCCC329/18】

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