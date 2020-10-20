跨工會聯合派5人參選勞顧會勞方代表 抗建制長期壟斷 突顯制度不義

勞工顧問委員會的勞方代表換屆選舉將於下月21日舉行，跨工會有5名候選人參選是次選舉，並於今日（20日）到海港政府大樓報名。參選人之一、社會及政治組織從業員工會理事李志宏表示，勞僱會問題來自制席不公，令建制派能長期把持，故跨工會參選是為了突顯制度不義，坦言不太考慮勝算機會，「反而考慮點樣將抗爭帶去唔同層次、地方。」

5名非建制派參選人，分別為社會及政治組織從業員工會理事李志宏及雷謙凱、香港酒店工會主席徐考澧、香港金融業職工總會主席郭嘉榮及教協理事文浩然。他們報名前發表共同宣言，提及以往勞顧會曾通過各種爛方案，如3日待產假、工時指引等，反映工會代表勾結官商、岀賣工人。勞顧會問題源於勞顧會選舉不公，全票制及一會一票的選舉制度為建制工會度身訂造，形成勞方代表被建制派長期把持。經歷去年反送中運動，他們要決心對抗荒謬、不公的勞僱會制度，參選不是為了席位，而要破除壓逼工人不義制度，共同抗衡建制工會壟斷。

突顯制度不公義 延續制度內外抗爭

參選人之一、社會及政治組織從業員工會理事李志宏表示，他們參選是突顯制度不公義，延續於制度內外的抗爭，而非只是以杯葛形式來表達，「我哋冇咩點考慮成功率，反而係諗點將抗爭帶去唔同層次。」他稱，他們主張統一17天勞工假、訂立標準工時至44小時等，特別關注爭取集體談判權、罷工權益等勞工議題。

另一參選人香港酒店工會主席徐考澧提到，除了一直關注勞工議題，更需關注職場表達政治立埸的權利。他提到，過往公務員、醫護等行業的政治表態遭受到政府各部門打壓，直言表達政見的權利應受重視及保障。

被問到社政工會上屆派人參選勞僱會，同樣以突顯制度不公作參選原因，被問到是次分別，李志宏則指，要突顯制度的不公並非只做一次便能完成，而且今屆經歷反送中運動，香港人明顯較團結，故想聯合其他工會一同參選，令人更關注此議題。

至於建制派，勞聯副主席譚金蓮及現屆勞方代表、工聯會鄧家彪早前已報名參選。

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