外交部不欲回應中大女生獲德國庇護 僅稱反對外國在涉港問題干涉中國內政

22歲中大女生被警方以暴動罪拘捕，去年11月離港後，終獲批3年的難民資格。外交部發言人趙立堅今日（20日）被問到相關問題時似乎不欲多談，只稱「我們一貫反對外國在涉港問題上干涉中國內政。」

由流亡海外的黃台仰等港人發起的組織「避風驛」透露，該中大女生在近11個月的難民營生活期間，曾因情緒問題入院，並遭難民營工作人員性侵，不過她仍感謝德國政府批出難民庇護及提供基本生活所需。而德國警方已就性侵一事起訴涉事人員。

在北京，趙立堅今日被記者問道對今次事件有何評論時，只稱「我不掌握你（記者）所提的有關情況。」他續指，「中方的立場是一貫的、明確的。我們一貫反對外國在涉港問題上干涉中國內政。」

相比之下，去年5月，因旺角騷亂被控暴動的前本民前召集人黃台仰及前成員李東昇，獲德國政府給予難民庇護後，時任外交部發言人的陸慷嚴詞指出，香港特區依照《基本法》處理香港本地事務，這也是中國的內部事務，強調任何其他國家不管以甚麼樣編造出的理由和藉口，都無權、也不應橫加干涉。

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