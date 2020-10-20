DR誤殺案截肢事主作供庭上落淚 指注射後身體難受無法形容

2012年DR醫學美容中心發生致命事故，三位女顧客接受「CIK療程」後感染細菌，一死兩傷殘。為事主注射血液製品的女西醫被控嚴重疏忽誤殺罪，案件今在高等法院續審。控方傳召在事故中截去一雙小腿及四隻手指的事主王靜波出庭作供，坐輪椅的她甫宣誓便哽咽落淚。她憶述當年注射療程後全身發冷發震，「成個身體內臟好似翻江倒海咁」，是無法形容的難受；但為她注射的醫生卻不斷說：「你個反應都好似感冒咁。」

被告麥允齡（39歲）否認一項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日連同周向榮和陳冠忠因嚴重疏忽而非法殺死女子陳宛琳（46歲）。事故除了導致死者去世，亦令教師王靜波雙腿和四隻手指截肢，清潔工黃鳳群腳部受傷影響行走。

案發時任職小學教師、現年68歲的王靜波今坐輪椅出庭作供，甫宣誓便哽咽落淚。法官張慧玲問她是否需要時間冷靜下來， 王哭謂「靜唔到」。她透露自2009年開始光顧DR的美容療程，直至2012年，職員遊說她接受CIK療程，「攞自己嘅血去大埔科學園培植，因為係自己嘅血，唔會有抗體，可以幫你消除亞健康，會精神啲」。

王稱DR職員不斷向她推銷，「你唔應承一樣嘢，好似唔放你走」，最終答允。她表示已不記得療程費用，但肯定是「萬萬聲」。

控方庭上播放被告於2012年9月12日替王抽血培植前的對話錄音，被告稱療程會注射「CIK cell，中文叫作因子誘導殺手細胞」，聲稱這些細胞可增強身體抵抗力，猶如巡邏細胞般將體內老化或變異細胞消滅。

被告又解釋，療程是藉由提取客人自身的血細胞進行培植，「大部分人做完都冇副作用」，只有約5%人士在注射療程後2天內有發燒等症狀，因身體內正進行「打仗」，服食止痛藥便可痊癒。

約一個月後，王於10月3日當日下午6時半抵達DR位於銅鑼灣的分店注射療程，起初注射安然無恙，惟約10分鐘後身體開始不適，全身發冷抖震，「成個身體內臟好似翻江倒海咁，好似打關斗咁」，無法形容的難受，「好得人驚，好辛苦，好辛苦」。她即叫喊醫生，醫生見狀立即替她拔除點滴，但她全身仍不斷抖震，就算醫生及護士合力仍無法將她按住。

王稱醫生及後替她注射消炎針，但情況未有大改善，醫生及護士不斷向她表示「你個反應都好似感冒咁」。及後她一直昏昏沉沉地在房內休息，其間聽到護士討論「隔離房好似都有人瞓喺度」。直至凌晨時分，她堅持要返家，DR職員遂陪同她乘的士離開，「兩個人架住我，一路拖住咁返去」。

王透露翌日情況未有改善，依然沒有精神，「完全起唔到身」，DR職員約中午到訪，對方稱得知她獨居，故前來探望。及後職員表示「麥醫生喺九龍法國醫院有位」，打算安排她入院，並承諾支付所有醫療費用。職員遂於下午3、4時乘的士送王到法國醫院，被告當時亦在的士上。

抵達法國醫院後，護士即替王抽血化驗，不久便收到化驗報告，證實是「敗血病」。王稱當時法國醫院醫生向她解釋治療方法，提及或須截肢，王當時即大叫「唔好啩」。她今憶述當時情形時，再次傷心落淚。

被告曾安撫指每人反應不同

王續指，當時醫生替她插管及做心電圖，又不斷問其家人的聯絡電話。直至凌晨時分，法國醫院的醫生建議轉送她到聯合醫院，「第一佢話呢個病，嗰邊（聯合醫院）啲藥好啲；第二我哋呢間醫院嘅醫藥費，你畀唔起㗎」。

王轉院後入住深切治療部，她憶述兩隻腳「又凍又病」，要用暖風機舒緩，而幾隻手指則「乾咗、黑咗」，護士鼓勵她多做動作，保存未變壞的手指。她其後截去壞死的手指和小腿，裝上義肢，再轉院接受復康療養。她接受辯方大律師盤問時，自言當日注射後不適，被告有出言似是安撫，表示每個人有不同反應。

另一名事主黃鳳群作供表示，原本任職小學宿舍清潔工，2009年在會展美食博覽首次接觸DR，其後成為顧客。2012年DR職員向她推銷涉案療程，稱可增強免疫力，原價近18萬，給她做半價。她自覺皮膚不好，患有濕疹，決定嘗試，而她當時月入7,000元。

黃抽血培植CIK製品前，被告曾向她講解，黃稱當時明白內容，所以簽了同意書。2012年10月3日她接受注射，很快感到頭暈不適。DR職員陪她回家後，她的腳仍很痛，翌晨上班時步行得十分辛苦，「好似人中咗風咁行」，最終決定往醫院。留醫期間她腳部發黑，惟最終毋須大幅截肢。聆訊明續。

【案件編號：HCCC437/15】

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