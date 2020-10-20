旅發局推「賞你遊香港」 消費滿800元可換本地遊 名額1萬個先到先得

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）公佈放寬本地遊人數至30人，做到政府要求於旅遊業議會登記及遵守防疫承諾書的旅行社，可獲商經局及旅發局2項資助計劃支援，分別為原先今年底到期、現延至明年3月的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，及今日推出的「賞你遊香港」計劃。

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香港旅遊發展局對放寬表示歡迎，認為有助業界日後重啟旅遊，因應相關放寬措施，旅發局即日起亦正式推出「賞你遊香港」活動，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，可換取本地遊名額一個，名額一萬個，先到先得，額滿即止。

旅發局表示，所有「賞你遊香港」的參與旅行社均須向香港旅遊業議會登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》，確保會為「賞你遊香港」活動的本地遊旅行團採取一系列防疫措施。旅發局主席彭耀佳指，本地旅遊業界受疫情打擊，有關措施在疫情發展和復蘇旅遊業之間取得平衡，讓業界能夠恢復運作，希望透過舉辦本地遊，為日後旅客重臨作準備。

彭耀佳續稱，旅發局6月中推出「旅遊．就在香港」計劃，又聯合旅遊、酒店、餐飲及零售業界推出各式優惠，刺激本地消費，反應理想。今次「賞你遊香港」是計劃的第二階段，免費本地遊是旅發局送給市民的「禮物」，希望藉此持續推動經濟。

市民由即日（20日）起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費後，可儲起機印收據，到10月27日留意「賞你遊香港」活動網站，瀏覽相關旅行團的資料及向旅行社報名，活動初步推出名額一萬個，先到先得，額滿即止。

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