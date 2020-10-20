港版國安法︱謝偉俊指林鄭似中國市市長： 無人能阻止港喪失高度自治

民主派不斷指香港已喪失高度自治，有建制派也有同感。立法會議員謝偉俊接受無綫節目《清心直說》訪問時指，香港近幾年變得不太安全和有序，令中央向香港引入「港版國安法」，同時指香港正在多方面喪失高度自治：「沒有人能阻止這個情況發生，香港特首已變得越來越似一個中國市市長。」

謝偉俊在訪問中指出，雖然香港在某部份失去了高度自治，可是同時在經濟上卻與內地融合起來，但若要同時保持香港的國際地位，在現時全球的政治格局來說，這變得越來越困難。

稱見外國領事先知會中聯辦是常識

謝偉俊又透露，建制派被「提示」與外國的駐港官員見面時要份外警惕，勿將之變成秘密會面，以免惹來不必要猜測。謝指，自己如獲邀見面，仍會赴會，但會將會面形式保持開放，例如在酒店的咖啡室進行，不會在領事館、或自己的辦公室與對方見面，並同時會通知中聯辦自己將與領事會面：「我認為這是常識。」

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